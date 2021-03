En pandemia reafirman su compromiso en atención segura y de calidad al paciente

El Servicio de Traumatología del Hospital de Rengo, comenzó su funcionamiento en marzo del 2013 y en la actualidad atiende a los habitantes de la comuna de Rengo, la Microárea de la Ruta de la Fruta y parte de Rancagua hacia el sur, efectuando intervenciones quirúrgicas de: rodilla, hombro, codo, manos, tobillo y pie, entre otras. Donde el trabajo no se ha detenido, ya que el año 2020, en pandemia y comenzando en abril con las atenciones en urgencia, efectuaron 758 intervenciones quirúrgicas traumatológicas y 6.156 consultas médicas, con todas las medidas de prevención ante el coronavirus, lo que reafirma su compromiso con los pacientes, consolidándolos a nivel regional.

En este sentido , el director del Hospital de Rengo, Eduardo Peñaloza, reconoce y valora el gran trabajo que realizan sus funcionarios y funcionarias al servicio de los pacientes, diciendo que "El recinto hospitalario posee un personal comprometido y con vocación de Servicio como lo demuestra en este caso, el Servicio de Traumatología, quienes en tiempo de pandemia no han parado de efectuar intervenciones quirúrgicas, pensando siempre en la rehabilitación de los pacientes y en mejorar su calidad de vida, para ellos todo mi reconocimiento".

Al respecto, el jefe del Servicio de Traumatología del Hospital de Rengo, especialista en hombro y codo, el Dr. Francisco Neumann, explica que posee un gran equipo. "La labor en pabellón en conjunto con las enfermeras, TENS, anestesistas, auxiliares de Servicio, administrativos y de los médicos es fundamental. Por su parte, Traumatología comenzó a funcionar en el año 2013 y actualmente trabaja: el Dr. Pedro Díaz, cirujano de rodilla; el Dr. Julio Hernández, realiza microcirugía y operaciones de la extremidad superior; el Dr. Joel Hernández, especialista en extremidad inferior al igual que el doctor Javier Serrano y este último año se han incorporado los traumatólogos: Mario Humeres y David Seguel".

Neumann agregó que "Nuestro trabajo se divide en horas en pabellón, atención cerrada (pacientes hospitalizados) y en policlínico, en promedio se realizan entre 4 a 5 intervenciones diarias en un pabellón. Lo que es bastante y tenemos un índice de ocupación ejemplar para la región de O'Higgins, avalado por los números: el año 2019 se efectuaron 1.184 intervenciones quirúrgicas traumatológicas y 10.777 consultas médicas y durante el año 2020 con pandemia y comenzando en abril con atenciones en urgencia, se operaron 758 pacientes y se efectuaron 6.156 consultas".



Atención traumatológica de Urgencia

En abril del año 2020 y en tiempos de pandemia comenzó a funcionar en el Hospital de Rengo, las cirugías traumatológicas de Urgencia, como lo explica el profesional "Fue un cambio más complejo, puesto que siempre como equipo, hemos tratado de aportar a la salud pública de la región y se nos presenta la posibilidad de poder ayudar a la red con la atención de urgencia las 24 horas los 7 días de la semana, en un comienzo por periodo de pandemia y solamente la microárea de la carretera de la fruta, pero después se nos asigna una población de Rancagua hacia el sur, lo que implica un desafío al personal, ya que debe extremar esfuerzos para entregar una atención de calidad y con seguridad a los pacientes".



Producción Científica

"Somos el equipo que más producción científica tiene en los últimos 6 años, incluso no hay congreso de traumatología que no hayamos participado como hospital. El aumento de los trabajos que se presentan es exponencial; casos clínicos, póster y charlas, incluso tres traumatólogos del equipo son parte de la Sociedad Chilena de Traumatología, lo que habla del desarrollo no sólo clínico, sino de la parte científica, además tenemos protocolos de seguimiento de pacientes, de rehabilitación de estudio y de trabajo", destacó el cirujano.



El desafío a futuro

El jefe del Servicio relata que, en países desarrollados, la mayoría de las cirugías traumatológicas son electivas, como, por ejemplo: reconstrucción de ligamento cruzado o manguito rotador, "Lo que nos da pie para desarrollar cirugia mayor ambulatoria, en beneficio de los usuarios y el establecimiento, puesto que aumentará la producción de pabellón, acortará los tiempos de hospitalización y de exposición. Por otra parte, somos centro de referencia en la región de la patología compleja de hombro y codo, el desarrollo de un servicio que esté más enfocado en la parte traumática y continuar con la resolución de lista de espera, ya que hemos resuelto más listas de espera que otros hospitales de la región".

Atención centrada en los pacientes

La vocación de servicio hacia los pacientes es parte del Servicio de Traumatología, así lo enfatiza el Dr. Neumann. "El equipo ha estado dispuesto a trabajar fuera de horario y resolviendo listas de espera, especialmente del Hospital Regional de Rancagua; trabajamos en red".

Sobre el cambio de paradigma en la atención clínica, el profesional señaló que "Antiguamente, el paciente era más dependiente y dejaba en manos del médico su atención, en cambio ahora han existido cambios en las políticas públicas, donde el centro de atención es el paciente, lo que es muy bueno, ya que se traduce en que el usuario define el cuándo y el cómo, ya que somos un guía que entrega el diagnóstico y las opciones terapéuticas; siempre preocupados en resolver su patología".