Colegio Médico de O'Higgins: "Apelamos a la responsabilidad y compromiso de toda la ciudadanía para bajar los altos índices de contagios por Covid-19"

"Sólo cerca del 5% ha recibido la segunda dosis, por lo que bajo el punto de vista científico no podemos hablar de inmunidad en rebaño".

Con los indicies más altos en lo que va de esta pandemia, a nivel nacional, se hace urgente hacer un potente llamado a toda la ciudadanía al autocuidado, pues los equipos de salud están agotados y colapsados; no hay un número mayor de fiscalizadores, que permita se cumplan algunas normas; por ende, el seguir manteniendo los protocolos básicos son una excelente y comprobada manera de evitar contagios.

Como Colegio Médico creemos que a estas alturas, la cuarentena es una medida muy restrictiva, que no sólo busca bajar el contagio, sino que no ayuda a la economía y salud mental de la ciudadanía , más aún viendo que son muchos los que tienen permisos para poder salir durante las restricciones, lo que no la hace factible como medida.

Es importante recalcar que, aunque seamos uno de los países líderes en vacunación, aún no se obtiene la inmunidad de rebaño, sólo cerca del 5% de la población ha recibido la segunda dosis, por lo que, bajo el punto de vista científico, es precoz anunciar que ya se están viendo los resultados de ésta.

Por eso nuestro llamado a mantener el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de mascarilla, que son factores claves en esta nueva forma de vivir.

El cierre de Casinos, Gimnasios y reajustar el horario de toque de queda, sólo serán factibles si la ciudadanía comprende que todos cuentan en esta pandemia, que no se pueden reunir en casas a fiestas de cumpleaños, asados, etc. Todos han debido estar lejos de sus seres queridos; pero esa distancia será irreversible si no nos cuidamos bien.

Es importante que las autoridades sigan endureciendo algunas medidas, como el aforo en funcionamiento de Mall, transporte público y todo lugar que congregue a un número importante de personas. Si todos ponen su esfuerzo, podremos sobrellevar esta pandemia, no colapsando hospitales. Necesitamos aprender a convivir con este virus respetando los protocolos sanitarios.

Se hace imperativo revisar el retorno a clases y sus protocolos, así como revisar el plan paso a paso y los cambios que éste tuvo durante la temporada estival.

Como gremio estamos constantemente aportando con indicaciones en mesas de trabajo con distintas autoridades regionales, pero necesitamos que este fuerzo venga de todos lados, solo así podremos enfrentar esta nueva ola, sin lamentar más fallecidos y colapsos en la Red Asistencial.

El personal sanitario en estos momentos, no sólo necesita aplausos, necesita el reconocimiento de las autoridades y el apoyo de la ciudadanía.