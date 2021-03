Vecinos de San José de Marchigüe reciben operativo de médico especialistas

En pleno secano costero, en el límite de las provincias de Cachapoal y Cardenal Caro se encuentra la localidad de San José de Marchigüe, que otrora perteneció a la comuna de Marchigüe y que actualmente es parte de la comuna de Pichidegua. Para los vecinos de esta localidad tanto el acceso a la locomoción colectiva como a la salud, es uno de sus mayores anhelos al verse desprovistos de estos servicios básicos. A raíz de esta problemática, la dirigente social y candidata a concejala por Pichidegua, Flor Osorio Cornejo, gestionó un operativo médico para beneficiar a los vecinos que no han podido retomar sus controles médicos.

"En tiempos de pandemia, muchos vecinos, sobre todo, adultos mayores, no han podido mantener sus controles médicos al día, y más aún en San José, donde difícilmente pueden acceder a salud de calidad debido a la locomoción colectiva, casi inexistente, y al déficit de especialistas médicos en la zona. Quisimos darles una mano y gracias al equipo de médicos del diputado Dr. Juan Luis Castro y a los dirigentes Club Deportivo San José de Marchigüe, Marcia Olguín y Sebastián Morales, quienes nos facilitaron sus dependencias, pudimos gestionar esta instancia", comenta Flor Osorio Cornejo, dirigenta social y candidata a concejala por la comuna de Pichidegua.

Desde el equipo médico, el Dr. Juan Luis Castro es enfático en señalar que en esta localidad se puede observar "Un grado de abandono importante en dos aspectos. Primero: que los enfermos adultos mayores, la mayoría de ellos son crónicos y han discontinuado sus terapias; es decir, los medicamentos, los controles, han quedados todos por la pandemia diferidos, y eso venía de antes y por la pandemia se agravó. Por lo tanto, hemos encontrado muchos adultos mayores hipertensos, diabéticos o con enfermedades neurológicas, o hemiplejias, que simplemente están en el aire hoy en día porque no han tenido controles hace más de un año. Segundo: que el manejo y control de enfermedades de la Atención Primaria ha sido débil. Pichidegua tiene un hospital, pero es un hospital muy pequeño que no logra satisfacer las necesidades de la comuna".

Patricio Vera (76), vecino asistente al operativo, agrega: "Me enteré por la presidenta del Adulto Mayor. Aceptamos de venir nosotros a la atención médica, ojalá se repitiera este operativo, muy buena la atención. De los años que vivo aquí, nunca se había hecho esto". Daisen Espinoza, vecina, comenta: "Vine acompañando a mi mamá que tiene 93 años y cuido a dos tíos que tienen 85 y 88 años. Creo que esto es un sueño para muchas personas, donde no tienen que pagar y la atención excelente. Muchas personas que no habían visto especialista ahora se van con una esperanza de que sus problemas sí tienen solución".