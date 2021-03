Alerta de stock de sangre obliga a UMT a realizar colecta con personal de salud

Así lo explica Sebastián Labraña, tecnólogo médico jefe de la UMT, quien manifestó que "Esta colecta de emergencia por denominarla de una forma, la tuvimos que organizar porque desde hace un par de meses las donaciones no han sido sufriente para sostener la demanda transfusional tanto de nuestro centro hospitalario como de la red asistencial, ¿a qué me refiero?, dentro de la región tenemos un trabajo colaborativo en que si a otro hospital le faltan componentes sanguíneos, nosotros como UMT compartimos, no podemos dejar a ningún paciente sin sangre, ese es el lema que tenemos las unidades de medicina transfusional de la zona. Este año, principalmente en enero y febrero, hemos vivido las semanas más complejas porque los hospitales han normalizado sus prestaciones, principalmente en el área quirúrgica con una mayor demanda de transfusiones de componentes sanguíneos siendo Pabellón Central nuestro cliente prioritario; a raíz de eso, nos hemos visto en días complejos, en la que la cantidad de componentes que teníamos como reserva, no han sido suficientes para solventar esas necesidades, por eso mismo, se han gestionado varias actividades, preocupados por buscar nuevas alternativas para aumentar la donación".

Fue así como se solicita nuevamente a los funcionarios del Hospital San Fernando, para que de forma altruista se acercaran a la UMT y donaran sangre, donde para evitar una salida al exterior, se trajeron los implementos del Centro de Sangre ubicado en calle Carelmapu a dependencias del propio hospital.

"Hicimos el llamando a personas que han donado sangre anteriormente, como a nuestros funcionarios que permanentemente colaboran. Los convocamos el martes y miércoles, donde nos fue muy bien. Acá en el hospital existen muchas personas que donan sangre de forma frecuente y repetida, y quiero hacer hincapié en eso, la colecta de estos días nos sirve mucho, pero para la próxima semana y a la subsiguiente no contará, ¿Qué quiere decir esto? Que la donación deber ser un acto repetitivo, si dono hoy y vuelvo a donar en dos o tres años más, se agradece mucho pero no es suficiente... la donación altruista debe ser repetitiva y frecuente ya que tenemos pacientes transfundidos casi todos los días y algunos requieren una mayor cantidad de componente sanguíneo", agregó el tecnólogo médico.

Por tanto, es fundamental continuar con el llamado a la comunidad a donar sangre de forma voluntaria, agendando su hora a través del fono 722 335129 (UMT) o bien escribiendo un whatsapp al +56934114901, o un mensaje a las redes sociales "Dona Sangre San Fernando" en Facebook e Instagram; podrá donar de lunes a viernes en el Centro de Sangre ubicado en Carelmapu 331. "La alerta de stock está activa aún, no debemos flaquear con esto, menos con la gran donación de nuestros funcionarios a quienes agradezco su aporte voluntario y frecuente. Y a todos los interesados, se pueden comunicar para agendar hora, y así no nos falten donantes", finalizó el profesional.