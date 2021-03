Pablo Orellana Rivas candidato independiente a alcalde por San Fernando: "Llevamos más de 7 años trabajando por la comunidad y sabemos de sus sueños y necesidades"

"Con el correr de los años hemos conocido a grandes personas, quienes han confiado en nuestras ideas y se han sumado a nuestro equipo de trabajo, sanfernandinos con valores y sueños que han aportado grandemente a nuestro proyecto. Cuando uno marca el nombre en una papeleta no vota solo por esa persona, vota por su equipo de trabajo, por las familias, ideas y proyectos que se quiere llevar a cabo. Nuestro equipo de trabajo ha ido creciendo con el tiempo y son cada día más las personas que nos brindan su apoyo y confían en nosotros y nuestros proyectos, pero esto no ha sido gratuito, ha sido fruto del esfuerzo, del trabajo en terreno, en la calle con nuestras vecinas y vecinos, otorgando una mano, abriendo oportunidades, no sólo en época de elecciones como se suele pensar, sino a lo largo del tiempo, cuando muchos otros desaparecen hemos estado ahí, y eso nos llena de alegría, saber que las vecinas y vecinos ven en nuestro equipo de profesionales un mejor futuro para sus familias y para la ciudad. Eso es lo que celebramos, esa es la buena nueva que llevamos a la ciudad y la caravana del día……. Nos ha dejado el corazón lleno de alegría y de esperanzas, la multitudinaria cantidad de personas que nos dieron su apoyo, las banderas naranjas coloreando la ciudad, las vecinas y vecinos que salieron a saludar nos dan a entender que vamos por buen camino y que no estamos solos, nuestro sueño es lograr una alcaldía ciudadana, pues ese debiese ser el verdadero sentido de la administración pública, el servir, en conjunto, devolver la ciudad a los sanfernandinos y que sepan que en conjunto se pueden lograr grandes cosas y que a pesar del obvio desencanto con la política, existen personas y herramientas dispuestas a cambiar las cosas. Eso es lo que celebramos, el camino que hemos recorrido, las personas que nos han apoyado, los profesionales que nos brindan su experiencia, el apoyo de nuestra amada ciudad y por sobre todo ese nuevo San Fernando que está por venir”.