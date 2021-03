Instituto Confucio de Santo Tomás retoma actividades culturales con la charla "Experiencia de bandas chilenas en China"

China no es sólo el primer socio comercial de Chile, sino que además se ha transformado en un mercado de mucho interés para bandas musicales nacionales, las que poco a poco han incursionado en el escenario asiático. El Instituto Confucio Santo Tomás (IC-UST) realizará un mini ciclo, llamado "Rutas de bandas chilenas en China", los viernes 5 y 12 de marzo a las 11.00 AM, donde se podrá conocer algunas de las experiencias y anécdotas de bandas chilenas que se han presentado en China durante los últimos años.

La primera de estas sesiones lleva como título "Experiencias de la música chilena en China" y contará con la exposición de Matías Saldías, Gianela Machuca y Valeria Moraga, todos ellos músicos, con diversa experiencia en giras de intérpretes nacionales en Asia, como por ejemplo Antonio Monasterio, Demian Rodríguez, Ensamble Transatlántico de Folk Chileno, entre otros.

En esta oportunidad, conoceremos la recepción del público asiático ante la música chilena, cuáles fueron los desafíos más grandes que enfrentaron en la gira, cómo fue la conexión con los asistentes, además de interesantes anécdotas en estas presentaciones. Para inscribirse en esta sesión hay que hacerlo en el siguiente enlace: http://bit.ly/InscripcionCicloBandasS1

Segunda sesión

Por su parte, la segunda sesión de este mini ciclo estará a cargo de Francesca Hanshing Urra, chilena que vive hace más de 10 años en Beijing y que durante el año 2020 creó Hanshing Agency Cultural and Creative Development para desarrollar proyectos en tres áreas, dentro de las que se encuentra la Gestión Cultural.

La temática en esta oportunidad será "We are Sudamerican Rockstars: Podemos ganar la inmortalidad", proyecto que refleja un proceso que se está desarrollando desde el año 2015, donde más de 50 artistas y técnicos han vivido la experiencia de presentar su propuesta musical en tierras orientales, poniendo énfasis en la calidad del show con virtuosismo y originalidad interpretativa. Para inscribirse en esta sesión hay que hacerlo en el siguiente enlace: http://bit.ly/InscripcionCicloBandasS2

Ambas jornadas se transmitirán a través de la plataforma ZOOM y en vivo por Facebook del Instituto Confucio de Santo Tomás (@confucioust) a las 11.00 AM.

IC-UST ha desarrollado diversas actividades online sobre variados temas relacionados con la cultura, religión, gastronomía entre otros. Para más información, se pueden visitar las redes sociales de la entidad (@confucioust), su página web www.confucioust.cl o escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.