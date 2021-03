Javiera Mena dará concierto online gratuito para conmemorar el 8 M

Con el fin de dar cabida a propuestas en sintonía con los nuevos tiempos, de calidad y que tengan como protagonistas tanto a artistas nacionales como locales, el Teatro Regional Lucho Gatica ha preparado una especial cartelera para marzo. Esto, también teniendo en cuenta el contexto social y lo que es importante para sus públicos. En esa línea van sus iniciativas conmemorativas del 8 M, fecha que ha cobrado una particular relevancia en el marco de las movilizaciones feministas y también, desde octubre de 2019.

La gran sorpresa es el concierto online que dará para sus redes Javiera Mena, quien aterriza en la sala de Millán N°342 con sus letras transgresoras y electro pop de vanguardia. La cita es el 8 de marzo a las 19 horas, gratis por Facebook Live del Teatro Regional Lucho Gatica. Invita la Municipalidad de Rancagua, a través de su Corporación de la Cultura y las Artes y el Teatro.

"Este espectáculo marca un momento trascendental en la historia del Teatro, ya que contaremos con la presencia de una artista que es fiel representante de las actuales mujeres haciendo música en Chile. Estamos orgullosos de poder ofrecer a la comunidad un concierto de tal nivel", revela Paula Gannat Ojeda, directora Ejecutiva de la Corporación.

"Estamos súper contentos por haber podido concretar su presentación por primera vez en nuestro espacio. Esto refuerza el trabajo que estamos realizando con los jóvenes y ella tiene una comunidad muy fiel que la sigue a través de las redes sociales, con la cual queremos vincularnos: el público joven. Pretendemos saber cuáles son sus intereses, los contenidos que les motivan y qué les gustaría que impulsemos. El Festival de la Canción Popular fue un paso relevante en esa línea", destaca el director de Programación del Teatro, Eduardo Díaz.

Sobre el concierto de Javiera Mena, responde: "Para el Día Internacional de la Mujer queríamos tener una artista representativa, con el fin de conmemorar una fecha tan significativa como ésta. Pensamos que será un hito en nuestra cartelera", agrega.

Acerca del concepto detrás de su presentación, la intérprete explica que "Es bien pandémico", porque desde la emergencia del Covid-19 "he dado shows en España y todo ha sido mediante una adaptación. Estaba tocando con banda, pero volví a lo que hice en algún momento, actuando sola debido a la cantidad de personas. Siento que estoy bien preparada para lo que se viene, que son los formatos más reducidos. Me gusta mucho hacerlo así, porque mi música es bien personal, mis discos están hechos conmigo y el computador, es todo electrónico, entonces es una de las pocas cosas que me vinieron bien durante la pandemia: adaptarme a este formato íntimo, pero a la vez súper expansivo, porque es música dance", relata.

Respecto a la importancia de realizar este concierto en el contexto del 8 M, la artista se muestra feliz. "Soy mujer y creo ser una representante de las músicas chilenas, que siempre hemos estado ahí, dando la batalla. Partí en un medio súper masculino y poco a poco he visto cómo ha crecido la cantidad de chicas haciendo cosas, liderando proyectos, como las ingenieras de sonido, productoras... Somos una minoría, pero me siento parte de ese cambio, tocando con músicas mujeres en el escenario. Sin discriminar a los hombres, simplemente hay que aportar a que haya más igualdad", subraya.

Consultada acerca de ser parte de una programación en marzo que también incluye a cantantes regionales, por lo que su nombre contribuirá al conocimiento de ellas, le parece excelente. "Chile está muy centralizado en Santiago. Necesitamos más instancias para que haya cultura, porque ésta al final impulsa otras cosas, como que la gente intercambie ideas, sensibilizar. Es fundamental que iniciativas de este tipo se expandan a provincias y estas cosas pueden ayudar", asegura.

¿Y cuál es su deseo para este nuevo Mes de la Mujer? "Debe seguir la energía del movimiento feminista. Previo a la pandemia estaba en España, pero tras estar lejos y volver vi un cambio. He salido, conversado con gente y algo se movió en el país. Si el siglo XX fue para que nosotras nos empoderáramos, el XXI debe ser para que los hombres y todos en general nos adaptemos a este tiempo. Hay un término que me gusta mucho de Riane Eisler, de su libro "El cáliz y la espada". Vivimos en un mundo androcéntrico, pero esto habla de la colaboración entre los géneros. Es algo que debe seguir".

A través de sus redes sociales, Javiera Mena ha compartido que está generando nuevo material. Al respecto nos adelanta que se encuentra poniendo dedicación a un nuevo disco. "Lo estoy trabajando en Chile junto a Pablo Stipicic. Sacaré un single en poquito tiempo, una balada bien power. El álbum se llamará 'Erotic Sadness'", cuenta entre risas. "Es como 'Corazón Astral', esta cosa bien femenina, explorando el lado esotérico y bien intuitivo que podemos tener las mujeres, en mi caso porque son mis letras", revela.