Realizan reconocimiento a mujeres encargadas del reciclaje en San Fernando

En un trabajo muchas veces anónimo, este grupo de mujeres conocido como las "chicas del reciclaje", se ha abocado durante la pandemia a separar el material que es dejado en el Centro de Acopio Municipal de Avenida Manso de Velasco. En el lugar se recopilan cartones, plásticos y latas. Antes de la crisis sanitaria, ellas eran las encargadas de recorrer el casco histórico de la comuna, oficinas públicas, entidades bancarias, establecimientos educacionales, jardines infantiles, consultorios, centros asistenciales y sectores residenciales.

En la ocasión, el jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Franco Hormazábal, resaltó el rol que realizan las trabajadoras buscando la reutilización de elementos y de esta forma promover una cultura ecológica en la comuna. El directivo recordó que ellas son parte de un convenio con la municipalidad que opera desde el 2007, y también son parte de un plan de mejoras en la función que desarrollan.

Hormazábal aprovechó la instancia para formular un llamado a la comunidad, a tomar conciencia de lo que es el cuidado del medio ambiente en la ciudad, haciendo presente que los puntos limpios que se han instalado en el radio urbano y rural de San Fernando, no deben ser considerados por algunos vecinos, como receptáculos de basura domiciliaria o para depositar escombros.

En otro orden, detalló que "Como municipalidad le hemos solicitado en forma directa al Seremi de Medio Ambiente, porque encontramos primordial, que liberen las vacunas contra el Covid-19 para el personal de reciclaje en la comuna de San Fernando. Ellas están expuestas, están recibiendo público diariamente y manipulan material".

En tanto, el jefe provincial (s) Colchagua de la CONAF, John Ruminot, dijo que es relevante el aporte que están realizando estas personas (...) "Trabajando en un programa de empleo que lleva muchos años operando, entre CONAF y el municipio. Es importante, porque estamos dándoles trabajo por media jornada a 14 personas en esto del reciclaje; y es importante porque estamos reciclando, estamos apoyando a un programa que tiene bastante futuro en la comuna y nos queda mucho más por delante".

Destacando el trabajo desarrollado en San Fernando en esta materia, el Seremi de Medio Ambiente, Rodrigo Lagos González, adujo que las operarias realizan una labor de educación ambiental, pues "Hemos estado viendo acá en la misma bodega, la labor que realizan, el orden que llevan, el contacto con la gente y obviamente las condiciones en las que trabajan, dicho sea de paso, nos dieron una idea para implementar o buscar algún tipo de financiamiento a la labor que ellas utilizan, que es ecodiseño, y que es una cosa que estamos viendo como ministerio".

En similares términos, la jefa de la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Fernando, Daniela Rojas, resaltó los beneficios que ha conllevado la alianza con CONAF, permitiendo un trabajo esencial de parte de estas mujeres, pues "Se trata de un programa que nos ha resultado bastante bien (...) hasta el día de hoy tenemos varios colaboradores tanto del comercio, oficinas públicas, privadas y también residencial, porque la gente acoge este programa cada año, consciente de lo que implica, y trae su material al Centro de Acopio de Reciclaje. Si bien, hay temas que nos cuentan, porque todavía el tema de educación a veces cuesta plantearlo pese a que estamos constantemente entregando información, siempre hay casos en que encontramos en nuestros puntos verdes pequeños microbasurales; hacemos un llamado a esta gente y explicarles e invitarlos a que realicen reciclaje, que no nos dejen la basura".

Asimismo, la encargada de SECPLAN Medio Ambiente, se refirió al muchas veces trabajo 'invisible' de estas mujeres en beneficio de la comunidad, recordando que la pandemia hizo adecuar sus labores y, por ende, postergar los recorridos que efectuaban en triciclos por la ciudad. "Muchas veces, lamentablemente, la gente comete ciertas faltas de respeto pensando que ellas son las encargadas de llevarse la basura u otros desechos domiciliarios. También, hacemos un llamado a ser conscientes, porque en el reciclaje se han encontrado agujas de inyecciones o basura procedente de los baños y eso no corresponde por el respeto que ellas se merecen como mujeres, trabajadoras y algunas de ellas sostenedoras de hogares".



OPERACIONES DEL CENTRO DE ACOPIO MUNICIPAL

El Centro de Acopio que se encuentra al interior del Estadio Municipal, opera de lunes a viernes, entre las 09:30 a 13:20 horas y de 15:00 a 17:20 horas.

En el depósito se recibirán los siguientes elementos:

1- Botellas plásticas (PET1) solo de bebestibles (botellas con o sin tapa).

2- Botellas de vidrio solo de bebestibles.

3- Bidones plásticos de agua destilada y de agua mineral de 5 litros.

4- Papeles y cartones limpios sin contaminación orgánica ni química.

5- Revistas, cuadernos, libros, diarios, papel blanco y mixto de oficina etc.

6- Artefactos electrónicos de menor tamaño como celulares. CDs, DVDs, cargadores y otros accesorios de menor tamaño.

7- Artefactos electrónicos como pantallas de computador, planchas, hornos eléctricos, tv etc. (refrigeradores NO, tienen gas que es considerado material peligroso al igual que las pilas y baterías).

8- Aceite vegetal resultante de la preparación de alimentos fritos (este debe vaciarse en una botella plástica limpia y debe venir bien cerrada para evitar derrames).

9- Latas de aluminio de bebestibles, también se aceptan latas de conserva y café etc.

Se insta a la comunidad a que traiga el material limpio y debidamente separado, a fin de evitar la presencia de vectores como roedores y moscas.

Asimismo, se reitera que el centro de acopio no es para depositar basura, sino que solamente residuos reciclables.