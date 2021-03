Ex alumna del liceo de niñas de Rancagua recibe reconocimiento de alcalde por sus altos puntajes en PTU

La ex alumna Jocelyn Lincoleo, obtuvo más de 800 puntos en todos sus exámenes de la nueva Prueba de Transición Universitaria, es por este motivo que obtuvo una serie de becas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde podrá estudiar Ingeniería desde este año. Como una forma de reconocer su esfuerzo y felicitarla por sus méritos, es que el Alcalde de Rancagua, Eduardo Soto mantuvo una reunión con Jocelyn, donde le obsequió un notebook que le servirá para su nueva etapa académica, dejando de lado el equipo que conservaba desde que estaba en 7mo año básico.

"Estoy muy contenta y satisfecha con todo mi trabajo, con el apoyo del liceo, los profesores, mi familia y mis amistades. Agradezco al alcalde porque el año pasado estudié con un computador antiguo que me dieron en 7mo básico y fue muy difícil porque los programas no cargaban y era muy lento. Este beneficio me va a servir para comenzar mi vida universitaria y me va ayudar mucho, lo agradezco de todo corazón", dijo Jocelyn Lincoleo, ex alumna del Liceo de Niñas.

Por su parte, el director del Establecimiento Educacional Municipal, Mauricio Aguerrebere dedicó unas palabras a la ex alumna, quien siempre destacó tanto en el ámbito académico, como en la participación en las actividades del liceo, "Estamos muy contentos como comunidad educativa, ella representa a una generación de muy buenas estudiantes que hoy están ingresando a la universidad. Ella es una estudiante que ingresó en básica, muy niña y participó en todas las instancias que el liceo ofrece, lo que culminó con la posibilidad de rendir una buena PTU, por eso estamos muy contentos, porque materializa los ideales y la misión del Liceo de Niñas de Rancagua, es la expresión fiel de todo lo que queremos lograr".

Gracias a las becas obtenidas por Jocelyn, pudo quedar exenta de los pagos mensuales en su nueva casa de estudios, algo que deberá mantener durante el tiempo que dure la carrera con un buen rendimiento y asistencia a clases.

De igual manera, la Ilustre Municipalidad de Rancagua tiene a su disposición becas de financiamiento para ex alumnos de los establecimientos educacionales de la comuna, cuyo objetivo es otorgar apoyo económico a jóvenes de Rancagua que estudiarán en Educación Superior fuera de la Región, que hayan obtenido altos resultados en la PTU y que no tengan la capacidad económica para financiar dichos estudios total o parcialmente. Busca toda la información la "Beca de apoyo a estudiantes con excelencia académica" en www.rancagua.cl.