Conoce a Emma, la revolucionaria asesoría online de belleza que trae productos de alta gama a regiones

La actual costumbre de adquirir productos a través de internet, que ya se ha vuelto tan cotidiana por estos días, vuelve a ofrecer interesantes alternativas como Emma, un servicio de asesoría de productos de belleza, skincare, makeup y pelo que se lleva a cabo completamente a través de WhatsApp.

Esta opción que en la actualidad busca seducir a clientes y clientas de regiones, sectores donde a menudo escasea la variedad, tiene como promesa de venta un período máximo de cinco días en la entrega de sus productos, independiente de la zona geográfica donde se encuentre el o la interesada, en algo que viene a derribar los mitos del retail y las grandes tiendas, las cuales se han llenado de reclamos y quejas este último año debido a la gran cantidad de atrasos que han presentado en sus despachos.

Lo cierto es que un servicio de este tipo, que tiene por finalidad ofrecer una atención de lujo y que se centra en las necesidades de cada cliente, buscando empatizar con sus demandas y ofreciendo en cada contacto al menos tres productos de acuerdo a su necesidad, irrumpió en el pasado septiembre con excelentes números que hablan de un crecimiento sin precedentes en el país, donde destaca que uno de cada dos consumidores vuelve a elegir a Emma en los siguientes meses, lo que habla de una tasa de retorno del 50%.

Esta situación, en todo caso, no es lo único, ya que otro de los puntos destacables es el seguimiento personalizado que se realiza por parte de Emma a las y los compradores, a quienes se les contacta en un plazo no mayor a una semana para saber su opinión al respecto de sus adquisiciones y así verificar la satisfacción en cuanto a sus recientes compras, de modo que, si el cliente no queda conforme, Emma le reemplaza los productos sin costo alguno.

"Buscamos solucionar un gran dolor que tienen millones de consumidores: la ansiedad de no saber qué comprar. Con Emma, solo envías un WhatsApp y accedes a la expertise de 30 personas altamente capacitadas. Es una propuesta única en el mundo y hace que los clientes vuelvan una y otra vez", detalla Sebastián Amenábar, cofundador y CEO de Emma, quien, según relatan los propios compradores, luego los contacta personalmente para verificar su conformidad con los productos y la atención recibida, con el fin de ir mejorando la experiencia y el servicio.

Esta alternativa que se encuentra a disposición de los consumidores en la capital y en todas las regiones del país, tiene como puntal de su propuesta el llegar a todas las personas y poder ofrecerles artículos de alta gama que no es posible encontrar en cualquier parte. En este sentido, Emma trabaja directamente con marcas como Estee Lauder, Burts Bees, Enriqueta Solari, Living Proof y Bobbi Brown, entre otras, ofreciendo una variedad única de productos para las personas interesadas.

Por cierto, otra característica que ofrece este formato de venta que se precia de ser totalmente personalizado, es la posibilidad de realizar preguntas y compras de manera totalmente anónima y, en este aspecto, cabe destacar que Emma se encuentra afinando detalles para lanzar un segmento pensado exclusivamente en los hombres, en una idea que revolucionará nuevamente el mercado de la belleza en Chile.

Para averiguar más sobre Emma, ingresa a su Instagram @emma_cares_cl o visita su sitio web www.emma-cares.cl.