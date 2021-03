Candidato a alcalde Pablo Silva continúa con sus actividades de campaña

"Ya superé el Covid-19, sin embargo, hay que seguir cuidándose con mascarilla, manteniendo la distancia social y lavándose bien las manos", fueron las primeras palabras de Pablo Silva Pérez, el candidato a alcalde independiente por la comuna de San Fernando, mientras se dirigía a reunirse con su comando.

Hay que recordar que el ex concejal permaneció varios días hospitalizado en el Hospital San Juan de Dios de San Fernando, donde estuvo con apoyo de oxígeno y ayuda médica intensa debido a sus complicaciones de salud. Además, estando ingresado, sufrió la triste noticia del fallecimiento de su padre, quien también fue contagiado por Covid-19.

"Mi padre entró conmigo al hospital, los dos teníamos fuertes síntomas generales y respiratorios producto del Covid-19, lamentablemente mi padre, por su edad, no resistió los daños que produce este virus, falleciendo. Es muy triste para mí recordar ese episodio, pero me quedo con su legado, con los valores y principios que me entregó durante años", señaló Silva.

Sin embargo, Pablo Silva no olvida detalles de su hospitalización y recuerda con mucho cariño y respeto a las personas que hicieron posible su recuperación. "Estoy muy agradecido de los funcionarios de la salud del Hospital de San Fernando, me trataron con mucho cariño y profesionalismo, me ayudaron demasiado y estaré eternamente agradecido por todo lo que hicieron por mí, y por todo lo que hacen con los pacientes del hospital, realmente se merecen todo nuestro respeto ahora y siempre, no hay que olvidar nunca todo lo que han ayudado a nivel local y nacional".

Con todo para llegar al sillón municipal

Ya con el alta médica en sus manos, Pablo Silva, volvió con mucha energía y ánimo al trabajo territorial para continuar escuchando a la gente y recibir el cariño de los sanfernandinos. Para aquello visitó la feria libre de Manso de Velasco junto a su equipo de campaña.

Mientras caminaba por la feria aprovechaba de saludar a los locatarios y a los vecinos que hacían sus compras de rutina. En su trayecto fueron varias las personas que se le acercaban para preguntarle por su actual estado de salud y entregarle su total respaldo para las elecciones del 11 de abril de 2021. Incluso, varios fueron los adherentes que le pedían una foto para el recuerdo.

"Me emociona ver cómo los vecinos se me acercan para preguntarme cómo me encuentro de salud, después de haber estado hospitalizado tanto tiempo, así como también me dan el sentido pésame por el fallecimiento de mi padre y además, me entregan su completo apoyo para las elecciones del 11 de abril. Ellos quieren un cambio de verdad, piden a gritos una municipalidad transparente y que se preocupen por ellos", además agregó que "Los vecinos y vecinas de San Fernando se me acercan y me plantean que están aburridos de vivir en una ciudad sucia, insegura, sin áreas verdes, sin conectividad, entre otras cosas", finalizó Pablo Silva.