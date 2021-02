Nuevo panorama laboral: cómo liderar equipos durante el teletrabajo por la pandemia

Desempeñar tareas de oficina a distancia se ha convertido en un estándar para varias empresas en Chile. Si bien es cierto que aún no se sabe hasta cuándo durará, el especialista en liderazgo, Eduardo Olmedo Prado, comenta que hay ciertas habilidades que quienes lideran equipos deben tener en cuenta.

El 2021 comenzó con varias expectativas, pero la que más se comenta es el proceso de vacunación para un eventual desconfinamiento total. A pesar de que no está claro cuándo va a suceder eso, lo cierto es que muchas de nuestras actividades no volverán a ser las mismas. "Hay varias cosas que volverán a la normalidad, pero el trabajo no será una de ellas. Muchas empresas van a seguir bajo la modalidad del teletrabajo, lo que será un desafío para quienes lideran equipos laborales", afirma Eduardo Olmedo Prado, director ejecutivo de dos empresas nacionales.

Las condiciones virtuales del teletrabajo han provocado que los jefes y quienes lideran equipos, hoy tengan el desafío de aplicar sus técnicas de liderazgo, pero a distancia.

Marcar los lineamientos desde un principio

Quienes lideren equipos de forma remota, deben aprender que lo primero es "saber marcar la cancha". Esto hace referencia a establecer cuáles son las reglas que regirán al momento de realizar teletrabajo, siempre desde el marco del respeto y mutuo acuerdo.

Cuando se realiza teletrabajo, el espacio cambia para el trabajador. Su casa, que antes era su lugar de descanso, ahora es su centro de operaciones, y por lo mismo, puede generar más fuentes de estrés.

Para evitar esto, es necesario que los líderes sepan plantear horarios claros y tareas bien definidas, con plazos establecidos desde un principio. De igual forma, el líder debe estar presente a toda hora mediante las plataformas virtuales estipuladas, con el fin de orientar a sus trabajadores si es que surgen dudas, tal como lo haría presencialmente.

Establecer una buena comunicación

Quizás este sea el aspecto más importante cuando se teletrabaja: que el jefe siempre esté disponible para conversar. Para ello la tecnología ha evolucionado de manera tal, que es posible hacerlo de diferentes formas.

Cuando existen cosas puntuales, la mejor manera de tratarlas es generando un chat interno de la empresa, en donde el trabajador pueda comunicarse directamente con su jefe para conversar de aquello. También puede existir un grupo, donde todos puedan aportar soluciones al problema.

Sin embargo, cuando hay temas que dan para más conversación, se recomienda el uso de la videollamada. "Los jefes debemos considerar aspectos que antes no existían en el trabajo. Ahora con el teletrabajo los líderes deben actualizarse y ocupar elementos tales como la videollamada. Mientras más parecida sea la conversación a como ocurriría en persona, más efectiva será la comunicación", explica Eduardo Olmedo Prado.

Controlar los objetivos, pero no el horario

Es importante que los líderes consideren que cada trabajador tiene una vida fuera de la empresa, por lo tanto, otras responsabilidades asociadas al hogar. Es por esto que hay que comprender que, al teletrabajar, los empleados pueden necesitar más tiempo para realizar tareas del hogar como cocinar o alimentar a sus mascotas.

Por este motivo es recomendable que los líderes de esta pandemia midan el cumplimiento de los objetivos que les fueron asignados, más allá de los horarios empleados para lograrlos.

"Detrás de cada trabajador hay una familia. En tiempo de pandemia, los líderes debemos entender que con el teletrabajo ellos pueden acarrear otras responsabilidades externas al trabajo. Un horario fijo no es lo importante, sino más bien que puedan cumplir con las tareas que les fueron asignadas. Si quieren trabajar de 8 a 17, o de 10 a 19 horas está bien. Es importante ser flexibles en esta nueva adaptación", señala Eduardo Olmedo Prado.

Sin dudas, es importante reforzar la confianza. En estos tiempos, donde las dificultades las vivimos todos, en distintos grados y formas, contar con nuestro equipo es vital para cumplir con las metas preestablecidas.

"Cuando hay crisis, el líder debe tener la capacidad de llamar a la calma y procurar que su grupo busque las soluciones correspondientes. Para ello, la confianza y el respeto son valores fundamentales para mantenernos unidos en estos tiempos de incertidumbre", finaliza Eduardo Olmedo Prado.