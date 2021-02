205 emprendedores de la región se capacitan y reciben recursos a través del programa "Capital Emprendedor" de Agrosuper

Manejo de redes sociales, captación de nuevos clientes y aumento en las ventas son parte de los resultados obtenidos por 205 emprendedores de las comunas de Mostazal, Graneros, Codegua, Doñihue y Rengo que, tras 30 horas de capacitación, finalizaron el programa "Capital Emprendedor".

Esta iniciativa, que producto de la pandemia se realizó en forma virtual, tuvo como objetivo potenciar los emprendimientos locales a través de mentorías, talleres y la entrega de recursos que cada uno de ellos invirtió en nuevas herramientas, imagen gráfica y materiales.

"Sin la ayuda y compromiso de todos esto no habría sido posible. El emprendimiento es parte del quehacer de Agrosuper y por eso teníamos las ganas de continuar con lo iniciado en el anterior programa "Prende", sobre todo ahora. Queremos proyectar este trabajo porque entendemos que el emprender es un aprendizaje constante", afirmó Rodrigo Torres, subgerente de Relaciones con la Comunidad de Agrosuper.

Gran participación, entusiasmo, compromiso y responsabilidad fue lo que primó a lo largo de los cuatro meses que se extendió "Capital Emprendedor", donde los profesores Andrés Lorca, Elizabeth Flores y Adolfo Valderrama estuvieron a cargo de los talleres.

Liliana Contreras fue una de las participantes. Ella es chamantera y en la comuna de Doñihue tiene su emprendimiento denominado "Telares y tradición", el cual se ha visto afectado producto de la pandemia. Sin embargo, en "Capital Emprendedor" vio una esperanza.

"Me ha ido muy bien, he tenido muy buenos resultados porque yo a mi edad ya no soy muy tecnológica, pero aprendí a subir fotos, a hacer promociones en redes sociales y eso me ha servido para tener clientes en lugares, donde antes no tenía", señaló Liliana.

Algunos de estos emprendimientos los encontrarán en www.agrosuper.cl, en el catálogo digital, donde podrán comprar contactando directamente al emprendedor a través de su WhatsApp o Fan Page. ¡Apoyemos lo local, apoyemos a los emprendedores de la región de O´Higgins!