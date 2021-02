Alumno del colegio San Fernando College obtiene Puntaje Nacional

El pasado jueves fue el día más importante para miles de estudiantes que conocieran sus resultados de la Prueba de Transición (PDT) que reemplaza a la PSU, tras resultado se registraron 230 puntajes nacionales la gran mayoría en Matemáticas, y uno de estos destacados alumnos a nivel nacional, fue el estudiante del Colegio San Fernando College, Luis Felipe Lucero Piña, quien además en la prueba de Ciencias registro un puntaje de 824 puntos, que lo dejo a una respuesta de ser doble puntaje nacional.

Y con el objetivo de destacar a este puntaje nacional, es que la comunidad del Colegio San Fernando College, realizó un emotivo homenaje al joven junto a sus padres por el excelente resultado que sitúa al establecimiento como uno de los más Emblemáticos de la Provincia de Colchagua.

Con respecto al estudiante, fue el rector Octavio García Saldaña, quien destacó las cualidades del ex alumno, "Es un alumno que se ha destacado en lo social y en lo académico durante toda la enseñanza media en el colegio, él ingreso en 7mo básico y egreso de 4to medio, sacó puntaje nacional en Matemática promoción 2020, y es uno de los 230 alumnos que obtuvieron máximo puntaje".

"De Luis Felipe, siempre se destacó en el SFC por sus buenos resultados y él con la humildad que lo caracteriza enfrentó la PDT, los resultados fueron los esperados 850 en matemática, 824 en ciencias y 712 en Lenguaje, esa fue la mejor sorpresa para él y nosotros, y como comunidad educativa es relevante el logro de Luis Felipe, nuestro proyecto educativo se inicia en Pre-Kinder y culmina en 4to medio, entregando durante los 14 años, las herramientas necesarias a nuestros alumnos para poder enfrentar lo que viene después de enseñanza media, que es la formación universitaria y el trabajo si ingresan a una fuente laboral", destacó el rector.

Sobre la señal de Luis Felipe Lucero Piña, al obtener un puntaje nacional a la ciudad de San Fernando, "Siempre los buenos resultados son señales positivas tanto para nuestra comunidad sanfernandina como la comunidad del San Fernando College, este es un Proyecto Educativo que tiene 37 años, y siempre ha trabajado para entregar la mejor enseñanza a todos nuestros alumnos, Como Comunidad Educativa San Fernando College nos ponen muy contentos estos resultados, especialmente por Luis Felipe y su familia", explico el docente

"El San Fernando College apuesta al desarrollo integral de cada uno de los alumnos que forman parte de la Institución. La comunidad Educativa en General Trabaja para que los resultados de los alumnos sean lo más positivo posible", destacó finalmente el rector.

Quien también se mostró muy feliz y orgulloso por el Puntaje Nacional de Matemática, fue Fernando Palomino Rodríguez, Presidente del directorio de al Asociación Protectora de Menores de San Fernando, entidad que es la sostenedora del establecimiento, señaló, "La verdad es que para nosotros viene siendo como el corolario de un trabajo que hemos venido haciendo por más de 30 años, en que el San Fernando College, está presente aquí en la parte educacional, siendo una alternativa educativa para las familias de San Fernando. Estamos hablando de una alternativa de calidad en la educación, y nuestro principal aporte es en el sentido de la formación integral del alumno, no solamente un alumno que tenga conocimientos sino que también, tenga aspectos valóricos, y bueno este es el resultado de un trabajo de toda una comunidad educativa, profesores, el director, del equipo de gestión".

Finalmente, comentó, "Nosotros como sostenedores del San Fernando College, trabajamos y estamos dando todas las facilidades, la implementación educativa y luchar porque este colegio sea un colegio de Excelencia Académica y tenga un lugar destacado dentro de San Fernando y ojala dentro de la Región".



Logia Colchagua 28 orgullosos de resultado académico

Quien también valoró y destacó el puntaje de Luis Felipe, fue Martin Vergara Miranda, Venerable Maestro, de la Respetable Logia de Colchagua 28, comentó, "Primero que nada es una gran satisfacción como Taller Masónico en la ciudad de San Fernando, un Taller que ya tiene 124 años de vida prácticamente, y que hace 37 años generó la posibilidad de organizar y crear un Colegio como el San Fernando College, ha sido un periodo muy fructífero y que hoy precisamente este año vemos también con mucha alegría y satisfacción reflejado en un Puntaje Nacional en Luis Patricio, eso nos llena de satisfacción porque creemos que junto al éxito del alumno, está implícito todo el trabajo de una comunidad educativa del San Fernando College".

"Todos sabemos que el San Fernando College es el colegio más importante dentro de la comuna y a lo mejor a nivel nacional, pensemos que este año 2021 va a tener una matrícula prácticamente de mil ochocientos alumnos, entonces yo creo que el prestigio y la calidad de este colegio ha trascendido un poquito de esta comuna, y eso hace que tengamos alumnos que vienen de localidad y comunas cercanas a estudiar en este colegio, conociendo la calidad misma que este establecimiento ofrece".

Voy a postular a Medicina

Luis Felipe Lucero Piña, es el tercero de tres hermanos la mayor Ingeniera en Prevención de Riesgos, el segundo hermano estudiante de 5to año de Medicina, su madre sostiene que siempre debía pedir a hijo que dejara de estudiar, que descanse, desde 7mo básico que comenzó su proceso educativo en el San Fernando College, viajando todos los días desde Rengo a San Fernando, culminando su proceso en el 4to medio B, egresando con un promedio final Nem de 4 años de un 6.9, cifra que el resultado de un joven muy preocupado de sus estudios.

Tras los resultados su teléfono no cesa de sonar, tanto sus familiares, amigos y de Universidad para ofrecer matricula con múltiples beneficios, sobre los resultados Luis Felipe, "Cuando sonó el teléfono con un número desconocido, sentí la sensación muy especial presumiendo que me estaban avisando de mi puntaje y así fue, una representante del Ministro de Educación, me confirmaba mi puntaje nacional en Matemáticas, felicitándome por este logro académico".

"Yo esperaba sacar más de 800 puntos Matemáticas esa era mi meta y obtuve el puntaje máximo, en tanto en Ciencias mi resultado obtuve 824 puntos, en Lenguaje 712 e Historia no la di, y espero poder matricularme en Medicina en la Universidad de Chile", sostuvo el destacado estudiante.

Sobre su postulación indicó: "Ya me han llamado de Universidades, pero yo estoy esperando que me llaman de la Universidad de Chile, y si no me llaman me matricularé allí, es la Universidad que me gusta".