La bicicleta sustentable de un Sanfernandino

Según lo que contó a Diario Sexta Región, la idea surgió de una conversación con sus hijas, las cuales siempre han tenido ideas muy creativas. En medio de la pandemia que vive el país la sustentabilidad se está haciendo más presente, aunque se utilice mucho plástico, la población está decidiendo no utilizar transporte público por las aglomeraciones.

¿De dónde surgió la idea de esta bicicleta sustentable?

Con mis hijas Paula (20, diseñadora) y Jennifer (18, estudiante) siempre tomamos estas ideas que están en contingencia, por ejemplo, ella (Paula) me decia que podemos inventar, para atenuar esta crisis que hay de covid-19, podríamos inventar algo para transportarnos y que no genere electricidad y que la gente que no tenga que ocupar el trasporte público. Encontramos una manera practica en la que podamos contribuir.

¿Qué es lo más importante del producto?

Que no genera electricidad, que además sirve para transportase sin contaminar. También es plegable, con ello no necesitamos tanto espacio para estacionarla.

¿Qué diferencia esta bicicleta a las que hay en el mercado?

Primero esta bicicleta tiene los pedales en la rueda delantera, segundo no tiene marco y tercero no tiene cadena. En el eje delantero es donde se emite la fuerza a la hora de avanzar.

¿Cómo usted en los últimos años ha contribuido a la ciencia?

Cuando estudié ingeniería, siempre supe que en la minería (su primer trabajo) había mucha modificación entonces, a mí me contrataron más por innovador que por ser ingeniero, cuando entré a la empresa no tenían idea de que yo era ingeniero. En la minera empecé modificando equipos a mejorarlos.

¿Cómo empezó a interesarse en la innovación?

De joven me intereso, incluso hice clases en la universidad con un grupo de chicos con quienes creamos una moto solar en base a energías limpias, quedaron sorprendidos con la creación. Me gustó tanto la idea que hice una para mi vida cotidiana.

Pensando en el futuro ¿Tiene otro proyecto ya en mente?

Estamos creando un exoesqueleto mecánico, que es ocupar la misma energía potencial y sintética que tiene el cuerpo para impulsarte, eso se puede utilizar en distintas gravedades, ya sea en la luna, martes acá en la tierra. Se puede regular simulando la gravedad, es todo ciencia.

Respecto a la bicicleta:

Introducción

Después de experimentar los beneficios de una menor contaminación del aire durante los periodos de cuarentena por la emergencia sanitaria experimentada a nivel global, algunas ciudades están acelerando sus esfuerzos para reducir el uso de automóviles y mejorar la salud y sostenibilidad.

Problema detectado

Este es uno de inventos que ha experimentado pocos cambios en el tiempo, aunque las condiciones actuales han provocado una revisión de su diseño en búsqueda de optimizarlo para adaptarlo a la vida de las ciudades modernas.

Solución Propuesta

El presente proyecto de ingeniería propone una solución al problema descrito, mediante una bicicleta con un sistema de propulsión consistente en pedales instalados en la rueda delantera y un mecanismo que permite controlar la dirección en forma independiente.