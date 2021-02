Festival de la Canción Popular realiza coaching con Carolina Soto y escoge 12 finalistas

El pasado martes 9 de febrero, el Festival de la Canción Popular realizó dos importantes hitos dentro de su trayectoria: en la mañana brindó un coaching a los primeros 25 seleccionados y por la tarde transmitió la Eliminatoria, donde dichos participantes se presentaron frente a los jurados Carolina Soto, Cristian Natalino (cantantes nacionales) y Eduardo Díaz (Director de Programación del Teatro Regional Lucho Gatica).

Cabe recordar que el certamen es organizado por la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua, a través del Teatro. Dicha etapa puede ser vista mediante el canal de YouTube del Teatro de forma gratuita.

"Fue una jornada muy intensa y emotiva, porque vimos cómo van creciendo los concursantes y tomando mucho más en serio esto. Se sienten mucho más cómodos en el escenario, a pesar de ser una tremenda emoción para ellos estar en uno como éste, en estas condiciones, exponiéndose y compartiendo su arte no sólo con todas las personas que están en sus casas, sino que también con un jurado con una trayectoria súper importante dentro de la música. Estamos muy complacidos con que todos continúen avanzando, con toda la emoción y las ganas", expresó Díaz.

Sobre coaching con Carolina Soto, el también director del Coro Polifónico y del Programa de Orquestas de la Corporación respondió que: "Uno de los objetivos primordiales del festival" es contribuir a la formación artística de la comunidad. "Estos certámenes convocan mucho y dejar siempre un espacio para interactuar con figuras experimentadas que puedan dar tips, entusiasmar y alimentar la emoción, además de aconsejar para que empiecen a aplicar diferentes herramientas en las etapas que son más decisivas, donde el rigor es mucho mayor".

Agregó que: "Fue muy enriquecedor para ellos y para la artista, interactuar con personas con vidas tan distintas, quienes vienen de distintos lugares de la región, ocupaciones heterogéneas y diversa afinidad con la música".

Daniel Contreras (19) cursa segundo año de Pedagogía en Música. Acerca del coaching, sostuvo que la rancagüina: "Dio muy buenos consejos. Mucha gente que está empezando necesita estas sugerencias de confianza en sí mismos, saber ocupar un escenario y hablar con una buena modulación. Es muy importante a la hora de presentarse". En su caso interpretó una canción propia, llamada "Ilegal". "Tiene un significado relevante para quienes comienzan en esto, sobre todo en un país, donde no se valora mucho el arte y la cultura", recalcó.

A su turno y terminada la actividad de Eliminatorias, Carolina Soto destacó las presentaciones de los participantes. "El talento está, la calidad es increíble y hoy dieron lo mejor. Todos partimos en concursos y es lindo poder dar nuestra perspectiva y apoyo, en cuanto decirles que si no ganan aquí, vienen otras cosas importantes. Ésta es una ventana fundamental que se abrió para Rancagua y la Región de O'Higgins", garantizó.

Angelly Cornejo (25) es dueña de casa y fue una de las 12 finalistas escogidas este 9 de febrero. "Estoy postulando con el tema "Mujer amante" de Rata Blanca. Lo elegí porque me provocó algo distinto a cualquier canción que haya interpretado antes. Es un desafío personal porque al ser más rockero me saca de mi zona de comodidad, entonces vengo con una disposición distinta. Es bien potente y por lo mismo requiere una interpretación así", recalca.

Por su lado, Cristian Natalino subrayó que: "Es un lujo estar en la sala del Teatro Regional Lucho Gatica, cuya acústica es una de las mejores (de los espacios) de Chile. Aprovecho de enviar un mensaje a otras municipalidades que puedan empaparse de este desafío. No es fácil hacer un festival en estas condiciones, pero se puede. La prueba es que existen lugares como éste, donde se mantiene la cultura y el arte", remató.

La Final se realizará hoy viernes 12 de febrero, a las 19 horas, hasta el momento a través del canal de YouTube Teatro Regional Lucho Gatica. Ese día se conocerán los tres primeros lugares y el premio de la SCD (este último es un galardón sorpresa), a definir por el jurado, además del Premio de la Popularidad, escogido por el público. Las votaciones son hasta el 12 de febrero al mediodía por la fanpage del Teatro Regional Lucho Gatica, a través de Facebook. Los 25 primeros seleccionados compiten por él.

SOBRE LOS 12 FINALISTAS:

- Jesús Acevedo Solís con "¿Y cómo es él" de José Luis Perales.

- Katia Guerrero Zamorano con "At last" de Etta James.

- Sugei Fierro Mañan con "Caruso" de Lucio Dalla.

- Roberto Madrid Pérez con "El triste" de José José.

- Issabella Gutiérrez Millán con "Flashlight" de Jessie J.

- Raúl Rodríguez Verches con "Herida" de Myriam Hernández.

- Josefa Rivas con "Llorar" de Jesse y Joy

- Valerie Catalán Carrera con "María se bebe las calles" de Pasión Vega.

- Angelly Cornejo Pinochet con "Mujer Amante" de Rata Blanca.

- Lissette Vásquez Jiménez con "Pa' dónde se fue" de Mon Laferte.

- Zulema Celis Rivera con "Se me olvidó otra vez" de Juan Gabriel.

- Raúl Guerrero Venegas con "Superstition" de Stevie Wonder.