Festival de la Canción Popular ya tiene a sus primeros 25 seleccionados

El viernes 5 de febrero, durante todo el día, se realizaron las audiciones para ser parte del Festival de la Canción Popular. La iniciativa es promovida por la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua, a través del Teatro Regional Lucho Gatica. A la jornada podían postular mayores de 14 años, aficionados o profesionales del canto, sólo debiendo residir en la Región de O'Higgins.

Fueron 75 las personas que se inscribieron a través del sitio web www.rancaguacultura.cl y finalmente se presentaron más de 50 en Millán N°342 (los convocados debían cumplir con las bases), divididos en diferentes grupos y por turnos organizados por la institución, según protocolo anti Covid-19 para cuidar de su salud, como también de la del personal de la organización.

Al cierre de la jornada y en virtud de la gran calidad de los talentos, el jurado aumentó el número de seleccionados de 10 a 25, para dar la oportunidad a más participantes.

Raúl Rodríguez Verches (23) es de Chépica y estuvo en las audiciones. "Venía súper ansioso porque llegué tarde y me perdí, ya que no soy de acá, pero pensaba que saldría todo bien y creo que fue así. Me dijeron (los jurados) que fue bueno que viniera. Más no recuerdo, pero estoy bien contento de haber venido a presentarme al Teatro, por primera vez además. Nunca había estado con un jurado. Nunca había tenido personas frente a mí, cantándoles. Es bien importante para mí seguir cumpliendo nuevas metas y sueños. Espero seguir avanzando, porque la meta que tengo en este momento es volver y venir a cantar", dijo en referencia a las Eliminatorias del 9 de febrero.

Araceli Gálvez (15) fue una de las más jóvenes en participar. Quien interpretó "The Climb" de Miley Cyrus. Respecto a cómo vivió el desafío, señaló: "Me sentí muy emocionada por abrir el festival y ser la primera, pero también nerviosa. Me gusta muchísimo cantar y si tengo suerte podré pasar a la siguiente etapa. Si no, no importa. No me rendiré nunca. Me gustaría ser cantante y música", afirmó con convicción.

Lo propio hizo Luis Matos (17), adolescente venezolano que en la actualidad reside en la región. Acerca de su experiencia, comentó: Fue brutal porque nunca he estado en un teatro acá en Chile. Desde los 5 años que quiero ser cantante. Compongo, canto, toco muchos instrumentos y quisiera ser alguien en la vida, alguien que sea escuchado".

A su turno, Ana Espinoza (33) contó que tampoco había actuado en un recinto como el de Millán #342. "Fue emocionante. Incluso Carolina Soto dijo que yo había despertado al público. Me gustaría tener una carrera artística. No pierdo la esperanza de hacerlo", subrayó.

En tanto, Yerko Mena (25) interpretó una balada de Camilo Sesto "Quieres ser mi amante". "La escogí porque es potente y uno puede mostrar varias cosas distintas. Quiero clasificar y seguir adelante, dándolo todo. Es difícil dedicarse a la música en Chile, pero quiero hacerlo. Éste sería uno de los primeros pasos para ello".

Zulema Celis (19) presentó "Se me olvidó otra vez" de Juan Gabriel. Quien, recordó: "Desde súper chiquitita que lo escucho y me encantan las rancheras. Siempre he cantando temas suyos, me ayuda a sentirme más cómoda. Quiero llegar lo más lejos posible, pero con participar ya me siento orgullosa".

Carolina Soto, cantante nacional y jurado del certamen, explicó que: "Fue una jornada difícil, porque no todos pueden clasificar, pero puedo decir que en Rancagua hay mucho talento y muchas ganas de mostrarse en un espacio como éste. A muchos de los participantes les preguntamos si estaban por primera vez en un escenario y dijeron que sí. Estamos muy contentos por haber cumplido las expectativas, pues hubo muy buena convocatoria".

La artista aseguró que: "Faltan oportunidades como ésta y Rancagua fue bien visionario e inteligente al crear un espacio cultural en un espacio tan importante. Se debería replicar en todas las comunas y que la ciudad sirva como ejemplo para que otras hagan lo mismo".

El director de Programación del Teatro, Eduardo Díaz, su compañero en esta difícil decisión, agregó que: "Es súper importante actuar acá con las condiciones técnicas, frente a un jurado compuesto por Carolina Soto y Cristian Natalino, dos referentes dentro del panorama musical chileno y también con una carrera internacional interesante, escuchando su feedback".

Adelantó que: "Con este festival queremos abrir un espacio para desarrollar la industria musical dentro de la región. Por eso estamos en conversaciones con la SCD, para contribuir a la profesionalización del sector y también a quienes no tienen una formación musical, pero que desean adquirir nuevas habilidades dentro del canto".

El certamen entregará a los ganadores becas de apoyo a la formación, con el fin de que puedan desarrollarse profesionalmente como cantantes. Así, el primer y segundo lugar grabarán una maqueta musical en un estudio, además de $300 mil y $200 mil, respectivamente, mientras que el tercer puesto obtendrá $100 mil. Además, se otorgará un Premio a la Popularidad, escogido por el público a través de redes sociales.

Todos seleccionados del viernes, se enfrentarán nuevamente al jurado hoy martes 9 de febrero a las 19 horas. La cita se transmitirá gratis por Facebook Live del Teatro Regional Lucho Gatica, para que sean acompañados por sus familias, amistades y el público. La final se llevará a cabo por la misma plataforma, el 12 de febrero a las 19 horas, mientras que el 13 y en el mismo horario, por dicha red social, Eduardo Díaz conversará con los ganadores.

LISTA DE SELECCIONADOS

Aracelli Gálvez González

Alanis Romo Romo

Yerko Mena Gutiérrez

Alejandro Ortega Areyte

Raúl Rodríguez Verches

Lissette Vásquez Jiménez

Josefa Rivas

Daniela Álvarez López

Zulema Celis Rivera

Derilus Davidson

Carol González Ruiz

Neptali González Guilarte

Jesus Acevedo Solís

Bárbara Medel Alarcón

Katia Guerrero Zamorano

Claudia Toledo Fuentes

Sugei Fierro

Valerie Catalán Carrera

Raúl Guerrero Venegas

Daniel Contreras Farías

Ernesto Storey Castro

Issabella Gutiérrez Millán

Angelly Cornejo Pinochet

Roberto Madrid Pérez

Nelson Ramírez García