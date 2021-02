Cristian Pavez Herrera fue ratificado como candidato a alcalde por Pichidegua

En entrevista con diario Sexta Región señaló:" con mis amigos Tonono Urra, Mario Flores, Lucho Flores y los hermanos Catín y Pínpi y tantos otros, solíamos jugar mucho en la calle hasta llegar cansados y entierrados a nuestras respectivas casas, entre todos juntábamos nuestras monedas para ir a comprar dulces a la verdulería de Condorito con la esperanza que nos dieran lo que la "yapa", que era un par de dulces más de los que nos alcanzaban con nuestro dinero. Los sábados nos arrancábamos a la cancha del Cóndor a jugar, para ser sincero no éramos muy talentosos para la pelota, pero en empeño no nos quedábamos, en fin, fue una niñez feliz, llena de juegos y aventuras, con una hermosa familia, buenos amigos y un barrio, donde entre todos nos cuidábamos".

¿Cuando sintió esta pasión por el servicio público?

Mi padre Luis Antonio Pavez, por 36 años fue el auxiliar de la Escuela Básica N° 4 de Pichidegua, hoy Escuela Enrique Serrano, lo veía feliz aportando, era orgulloso de trabajar en la Escuela, los domingos hablaba con pasión de lo importante que era su trabajo, eso me marco mucho, el saber que no importa cuál es tu rol o tu función dentro de un equipo de trabajo, que lo importante es el amor por el trabajo y que si de esa labor, además implica que otros tengan un mejor pasar hay que hacerlo aun con más disciplina. Cuando mi Padre falleció pude sentir el cariño y respeto que él se había ganado con los vecinos de Pichidegua, nunca he terminado de agradecer todo lo que recibimos esos días como familia, y esos días logré dimensionar lo que mi padre había cosechado y me propuse tratar de seguir su ejemplo.

Por otra parte, y como un ejemplo entre muchos otros, un amigo de mi padre don "Pancho" Núñez que era dirigente deportivo dedicado a lo social y deportivo también me enseño que la actividad social es vital para el desarrollo de la comunidad.

¿Por qué estudio derecho?

En lo particular he desarrollado mi profesión estudiando y trabajando en lo municipal, toda vez que estoy convencido que el Estado parte desde lo Local, la Municipalidad es el primer órgano público que está en contacto con la gente y que conoce mejor que nadie la realidad, las necesidades y las soluciones a los problemas. Por ello, es que se debe trabajar para tener un municipio robusto, eficiente en el uso de recursos, y principalmente preparado para combatir la indiferencia, la indolencia y la corrupción, y creo que desde mi preparación profesional y mi historia laboral puedo ser un aporte a construir un mejor municipio para los pichideguanos.

¿Por qué quiere ser Alcalde de Pichidegua?

Se me vienen muchas ideas a la mente, pero todas ellas se resumen, en las ganas de ayudar, de ser un aporte al crecimiento y desarrollo del lugar con el que te sientes plenamente identificado, de la comuna que te vio crecer y que cobija los más grandes recuerdos.

Mi familia y cercanos, saben que este es un sueño que gesta desde hace muchos tiempo, es más hace algunos años había demostrado y comunicado mi decisión de competir para ser el Alcalde de mi comuna, pero acuerdos políticos de la época lamentablemente no me lo permitieron, pero este tiempo lo ocupe en prepararme y capacitarme para ser un mejor servidor público.

Ahora, con más experiencia y como independiente, consciente de las necesidades actuales, con la capacidad de escuchar las demandas de los vecinos y vecinas, de sus organizaciones de base y de sus líderes, siento que puedo construir un proyecto de comuna participativo, donde todos y todas tienen cabida.

¿Si le menciono el Club Deportivo El Cóndor que se le viene a la mente?

Amistad, Solidaridad, Unión, Pasión, pero por sobre todo Familia, en el Club nos conocemos todos, nos hemos visto crecer, nos hemos acompañado en las alegrías, pero por sobre todo en la tristeza, y es en los malos momentos es cuando aflora con más fuerza.

Con esto, deseo transmitir el gran aporte que realizan los clubes deportivos de la comuna, donde su pasión por el fútbol va más allá del balón, donde su trabajo comunitario es muy importante para sus sectores, generando identidad local.

¿Su candidatura fue ratificada por el Tribunal Electoral Regional?

Así es fui ratificado como candidato Independiente por la comuna de Pichidegua. Desde el principio teníamos la confianza que se debió a un error administrativo del SERVEL, pero sin duda, generar una preocupación al interior del equipo. No obstante, quisimos mantener a los vecinos informados de los pasos que realizábamos, siendo transparente y confiando en que el Tribunal Electoral Regional nos daría la razón, veredicto que recibimos con mucha alegría este 01.02.2021.

Agradezco la generosidad y compañía de todas y todos quienes me hicieran llegar sus palabras de aliento y apoyo, estas son pequeñas pruebas que hay que pasar, y con la misma templanza que hemos esperado la resolución del TRICEL, abordaremos todos los desafíos que haya que enfrentar para liderar la comuna de Pichidegua.