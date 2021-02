Fundación de Equinoterapia inauguró sala de capacitación

Un importante y destacado desarrollo es el que ha presentado en el último tiempo la Fundación de Equinoterapia San Fernando, agrupación de profesionales cuya tarea es rehabilitar a personas en situación de discapacidad de carácter físico, sensorial o mental, a través de la Hipoterapia.

Como cada año, la entidad sin fines de lucro postuló al Fondo Concursable Tinguiririca Participa, de la empresa Tinguiririca Energía, donde una vez más resultaron ganadores e implementaron su Sala de Capacitación, espacio destinado para que los padres puedan instruirse sobre los procesos de rehabilitación en el que están sus hijos.

"Estamos muy agradecidas de Tinguiririca Energía, por este nuevo proyecto ganado y que fue en asociatividad con las socias de la Fundación "Construyendo Sueños" y con el Colegio Hermano Fernando de la Fuente. Todo se ha ido dando paso a paso, y ahora logramos algo que es sumamente relevante, que es tener nuestra Sala de Capacitación. Esto se suma al Picadero, la Sala de Estimulación, Sala Multipropósito y el riego", explicó Miriam Poblete, fundadora de la Fundación de Equinoterapia San Fernando.

Del mismo modo, Gabriela Mora, jefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Colchagua, aseguró que "Para nosotros ha sido muy importante poder estar acá y acompañarlos. Desde el 2018 que siempre los hemos tratado de apoyar, así que felices como institución de ayudarlos. En ese sentido, vamos a seguir estando para lo que ellos necesiten, en la medida que nosotros podamos".

Uno de los socios más activos y que apoya constantemente esta fundación, es el empresario Bruno Margozzini, quien se ha mostrado muy contento y satisfecho con todo lo que se ha ido logrando. "He podido observar cómo ha evolucionado, lo que me motiva aún más el poder cooperar. Me impresionan mucho los niños, de verlos en caballos con una sonrisa, de no poder hacer nada, ahora juegan y están felices. Todo esto ha sido algo maravilloso lo que ha hecho Miriam, por lo que hay que ayudarlos", afirmó.

Finalmente, el subgerente de medioambiente de Tinguiririca Energía, Roberto Leiva, sostuvo que "Es gratificante observar lo que ha logrado la fundación, por lo que hay que felicitarlos, porque además del Fondo de Tinguiririca Participa, donde han participado, se nota que hay un gran desarrollo y aportes de los socios".

"Nos sentimos realmente orgullosos por la labor que también estamos haciendo, ya llevamos seis años trabajando con esta fundación, ellos han participado en los fondos de Tinguiririca Participa, han presentado muy buenos proyectos y hemos logrado materializarlos de buena forma, por lo que me parece muy relevante y un orgullo, ya que no hay que dejar de lado, que también nos sentimos un poco parte de todo esto".