Funcionamiento del Hospital San Fernando en Fase 2 (Transición)

Tal como informó este lunes el Ministerio de Salud, a las 05:00 hrs. de este jueves 4 de febrero, la comuna de San Fernando retrocederá a Fase 2 "Transición" del Plan de Desconfinamiento Gradual "Paso a Paso". No obstante, el Hospital de San Fernando informa a la comunidad usuaria que el recinto asistencial continuará entregando sus servicios como lo ha efectuado hasta ahora.

De lunes a viernes, las prestaciones en el Consultorio Adosado de Especialidades (CAE) se mantendrán con las exigencias y restricciones indicadas durante el transcurso de la pandemia: Farmacia continuará con su acceso diferenciado al Policlínico y Urgencia No Respiratoria; y el ingreso a Laboratorio (toma de muestras), Unidad de Medicina Transfusional, Kinesiterapia e Imagenología (Rayos X) será por el acceso de los guardias (hasta las 11:00 horas).

En el caso de los servicios de hospitalización, se mantendrá restringido el horario de visitas a pacientes hospitalizados en Pediatría, Neonatología y Maternidad, y completamente suspendido en la Unidad de Paciente Crítico (UTI-UCI), Medicina, Cirugía y Pensionado (comunicación es a través de videollamadas).

Cabe recordar que cuando se estableció la alerta sanitaria a nivel mundial en 2020, el centro asistencial realizó la división del Servicio de Urgencias, donde la Urgencia Respiratoria quedó sectorizada en su ubicación habitual en calle Carelmapu (ingreso por sector ambulancias) y la Urgencia No Respiratoria en el policlínico de especialidades por calle Negrete (frontis). Ambas estarán operativas las 24 horas, por tanto, si la persona padece alguna sintomatología de urgencia, no dude en acudir al establecimiento hospitalario, donde NO ES necesario solicitar algún permiso especial durante los fines de semana o festivos.

Finalmente, para quienes desean donar sangre y no pueden agendar hora durante la semana, la Unidad de Medicina Transfusional (UMT) mantendrá el día sábado como opción para reservar; sin embargo, por encontrarse San Fernando en Fase 2, deberá solicitar "si o si" el permiso especial para dador de sangre en Comisaria Virtual (www.comisariavirtual.cl). Para pedir hora, puede llamar al fono 722335129 ó bien escribir un mensaje interno en sus redes sociales "Dona Sangre San Fernando".

"Todas estas medidas tienen que ir de la mano con el autocuidado, por tanto, insto a la comunidad a seguir con el uso de la mascarilla, además del respetar el distanciamiento físico y una constante higiene de manos en los espacios públicos. Sabemos que los casos aumentaron en el último tiempo en la comuna, incluso tuvimos un alza de pacientes hospitalizados por COVID+ en nuestro hospital, por eso, es sumamente necesario respetar las medidas que como hospital y Ministerio de Salud hemos implementado, ya que todo es por su seguridad", señaló María José De Witt Troncoso, directora del Hospital San Fernando.