Fiscalizan venta de ventiladores y aires acondicionados los que deben contar con Sello SEC

El Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz junto al director Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Ricardo Miranda, realizaron una serie de fiscalizaciones en diversos centros comerciales de Rancagua y la región de O´Higgins, con el objetivo de verificar que los ventiladores, aires acondicionados y enfriadores que se estén comercializando, cuenten con el SELLO SEC a la vista, etiqueta que certifica que han superado una serie de pruebas de seguridad y que cumplen con la normativa legal vigente.

De acuerdo a cifras entregadas por la SEC, a nivel nacional desde enero a noviembre del 2020, se han certificado 645.275 unidades de equipos de climatización, siendo la mayoría de ellos ventiladores de sobremesa (205.533), seguidos de ventiladores de pedestal (181.569); y luego aire acondicionado fijo (129.820).

Es importante señalar que el aire acondicionado fijo, ha experimentado un importante aumento en su certificación en los últimos años, pasando de 67.223, en el año 2016, a 252.926, durante el año 2019, es decir, en tres años, su presencia en el mercado aumentó en un 276%.

En la ocasión, el Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz, señaló que "Evidentemente, este verano será especial y muchos tendrán que quedarse en casa, debido a las normas sanitarias incluidas en el Plan Paso a Paso, respecto de la Fase en que se encuentre su comuna, por lo que creemos necesario intensificar la fiscalización de la SEC sobre la venta de estos productos, los que, seguramente, tendrán una alta demanda durante el período estival".

Por su parte, el director Regional de la SEC, Ricardo Miranda, indicó que "De acuerdo a nuestros registros a nivel nacional y a la fecha, hemos detectado 15 empresas importadoras que ingresaron al país equipos de climatización que no fueron sometidos al proceso de certificación, razón por la cual se les han formulado cargos, procesos que podrían terminar en sanciones, cuyo objetivo es que estas empresas cambien sus conductas".

Finalmente, las autoridades de Energía, de nuestra región, junto con llamar a la ciudadanía a comprar solo productos debidamente certificados, también entregaron consejos prácticos, como limpiar cada cierto tiempo filtros y conductos, tanto de ventiladores como aires acondicionados; no ponerse debajo de las entradas de éstos últimos; no dejar al paso los cables de los ventiladores, pues podrían producir caídas; y no sobrecargar enchufes ni alargadores, para evitar sobrecargas eléctricas.