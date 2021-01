Tamara Jofré Salinas candidata a alcaldesa de Pichidegua: "Trabajaré sin descanso y llegaré a cada rincón de mi comuna"

Tamara Jofré Salinas, Relacionadora Pública, lleva 10 años en política, salió del liceo latinoamericano de Pichidegua, vive en Lo Argentina, un sector pequeño pero puerta de entrada de la comuna, tuvo la oportunidad con el enorme sacrificio de sus padres el poder entrar a la universidad e hizo un diplomado en Gerontología y derechos humanos. Hoy es la directora regional del Servicio del Adulto Mayor, tiene 34 años, y dice tener mucha energía y capacidades para entregar su mejor momento de vida a la alcaldía. "Soy madre, mujer y fuerte", argumenta.

"Lo haré por todas las mujeres, por los adultos mayores, por los niños, por los que merecen y esperan una mejor vida. Trabajaré sin descanso, y llegaré a cada rincón de mi comuna", comentó Jofré Salinas, quien además indicó que el equipo "Súmate por Pichidegua" marcará la diferencia con respecto a otras candidaturas: "estamos preparados, ya que hemos construido un camino pensado en el trabajo con la comunidad y en el servicio público lo que nos va permitir recoger cuales son las urgencias y necesidades de los vecinos de nuestra comuna".

Entre los principales ejes de trabajo para la comuna, la candidata a Alcaldesa resalta como fundamental representar a todos los sectores; mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, Pichidegua urbano y rural; "Quiero pedir el apoyo a todas las mujeres de la comuna, quiero que se sientan representadas por mi candidatura, por el trabajo que realizaremos para dar las oportunidades a cada una de ellas, acogerlas y protegerlas. A los adultos mayores, decirles que me he preparado, he estudiado cada fase y etapa del proceso de envejecimiento, sabemos lo que necesitan, sabemos dónde están los recursos y construiremos cada rincón pensando en ellos y la inclusión, queremos una ciudad y comuna amigable para todos, sin excepción, por último, a los jóvenes, queremos ser su voz, reflejar y dar respuestas a sus necesidades e inquietudes, son parte importante de la energía y la vitalidad de nuestra comuna y vamos a dar los espacios para que todos puedan contribuir al desarrollo de Pichidegua. Entre todos construiremos ese Pichidegua que soñábamos en el colegio, ese Pichidegua que comentamos en la radio, ese Pichidegua que acoge a las familias, a los emprendedores, a los artistas, a la gente de nuestro campo. Tenemos muchas cosas preparadas, tenemos muchas cosas innovadoras, no haremos lo mismo de siempre, somos una propuesta nueva, cercana, renovada y refrescante", recalcó la candidata a alcaldesa Tamara Jofré Salinas.