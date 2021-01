Pablo Silva Pérez recibió apoyo de Cores de "Chile Vamos"

El pasado viernes 15 de enero, en un hecho político que seguramente marcará el futuro del oficialismo en la comuna, el candidato a alcalde independiente Pablo Silva Pérez recibió un potente espaldarazo político de parte de dos Consejeros Regionales de Chile Vamos en Colchagua.

Se trata de Gerardo Contreras y Javier Canales quienes indicaron coincidir plenamente con los valores y en especial con el programa del candidato a alcalde sanfernandino a quien aseguraron admirar por su fidelidad con una posición clara en pos de defender el servicio público más allá de la opción política.

"Conozco a Pablo Silva Pérez desde siempre, soy un admirador de su trabajo político y social, muy cercano a la gente, además, él es uno de los responsables de mi incursión en política”, indicó Gerardo Contreras quien además agregó que “lo más importante es que Pablo es una buena persona, es un hombre trabajador, transparente y honesto, en su paso por nuestro partido, Renovación Nacional, dejó una huella, por lo que creo, seremos muchos los militantes RN quienes lo apoyaremos, algunos de manera pública como yo y Javier; pero también lo harán otros desde el anonimato".

Por su parte Javier Canales (Core en reemplazo de la ex consejera Carla Morales) indicó conocer a Pablo Silva desde hace años, lo que ha generado una relación de amistad y confianza profunda más allá de la política: “Con Pablo Silva tenemos una historia juntos, lo acompañé en su primera incursión a la alcaldía de San Fernando y cuando fue concejal de la comuna. Nos convertimos en amigos, por cosas de la vida nuestros caminos se separaron y hoy nuevamente la vida nos junta. Él es un hombre de terreno, cercano a la gente y honesto, sin duda es el único que puede sacar a San Fernando de la situación en que se encuentra”.

Al consultarles a ambos las razones por las cuales no se sumaron al candidato designado por Chile Vamos, los consejeros regionales coincidieron en que "no hubo claridad en el proceso de definición del candidato oficialista, ya que no se inscribió en primarias, y tampoco ganó la encuesta hecha por Chile Vamos en San Fernando donde salió tercero, incluso más abajo de la actual concejal Marta Cádiz. Por eso los consejeros regionales explicaron que el candidato de Chile Vamos en San Fernando no es un candidato validado, si no, más bien, un nombre impuesto por los parlamentarios de la UDI."

Pablo Silva por su parte agradeció de corazón el apoyo entregado por ambos consejeros regionales quienes apuestan por su trayectoria de dirigente social más allá de su postura política: “En mayo 2018, antes del estallido social decidí renunciar a RN porque sentía que no había concordancia con el sentir de la gente, y el apoyo de estos consejeros regionales a quienes considero grandes personas, me demuestra que no estaba equivocado, que llegó el momento de dejar atrás las cocinas de la vieja política y de actuar solamente en pos de lo que necesitan, en nuestro caso, los vecinos de San Fernando”, sentenció el candidato a alcalde.