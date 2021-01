Hospital de Coínco realiza toma de exámenes PCR en el Registro Civil

El objetivo de estas actividades en terreno consiste en testear y aislar precozmente a los pacientes con COVID positivo y que sean asintomáticos, así lo detalla la enfermera delegada de epidemiología, Estefani Ramos, sosteniendo que "Se le tomó a la toda la población adulto de la comuna que asistió al registro civil y la de ayer a los pacientes que se encontraban en la sala de espera, entregando un total de 14 PCR".

La profesional del Hospital de Coínco explica que estos operativos se realizan periódicamente en distintas localidades aledañas y principalmente en la Plaza de Los Héroes de la comuna. Entre los requisitos se solicita que sea una persona del grupo familiar, que no se haya tomado el PCR, que no haya tenido contacto estrecho con otro paciente con COVID positivo, que no presente síntomas y solo debe llevar su carnet de identidad al momento del examen.

Pese a este despliegue, la funcionaria acusa que "Están asistiendo pocos pacientes de forma voluntaria a la toma de PCR, principalmente por miedo, y eso que nosotros estamos testeando martes, jueves y domingos". Es por esto que se hace necesario extender el llamado a la población a que acuda a estas jornadas de toma de exámenes, con este gesto ayudan en la lucha por eliminar el Coronavirus.