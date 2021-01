Concejales de San Fernando presentan nueva denuncia contra alcalde Berwart

La autoridad comunal manifestó que "El concepto de unidad de los 6 concejales por el bien de la ciudad ha sido clave para esta denuncia ante Fiscalía, estamos ante una administración municipal que ha sido tremendamente injusta e ineficiente, con muchos atropellos a los funcionarios de la educación de la comuna". Dijo "El incumplimiento del convenio de transición hacia el proceso de la desmunicipalización da a entender que hay un incumplimiento con recursos del Estado de Chile y es por eso que y en conjunto con los ediles de la comuna, presentamos esta denuncia en forma trasversal y sin colores políticos, esperando que la respuesta de la Fiscalía sea rápida".

Concejales una sola opinión

La concejala Marta Cádiz acotó que "El 30 de diciembre nos llegó este oficio de la DEP donde se nos informa que el alcalde no ha cumplido con el convenio de traspaso al SLEP, con no pago de sueldos a tiempo, no hay claridad de dotación de la corporación, entre otras cosas, saliendo de toda norma es por eso que esperamos que la Fiscalía investigue esta situación".

Por otra parte el concejal Robert Arias dijo que "La unión del consejo es demostrada en esta denuncia por el no cumplimiento de la Ley de Traspaso de la Educación, donde hubo compromiso de parte del alcalde con el Estado que no se cumplieron". En la misma línea Enrique Díaz señaló que: "Es lamentable y triste lo que está ocurriendo, siempre busco el diálogo, pero en forma unánime los concejales determinamos presentar esta denuncia, cumpliendo nuestra labor de fiscalización".

Mientras tanto el concejal Andrés Jorquera señaló que: "Esta denuncia ratifica lo mal que lo ha hecho esta administración municipal, el nuevo sistema de educación pública nos hace saber en el último concejo municipal de estas irregularidades y es por eso que hoy llegamos los seis concejales a realizarla".

Finalmente el concejal Pablo Orellana dijo que "Esto es una suma de irregularidades de la actual administración las platas que llegan a educación se van en otros gastos, seguiremos hasta las últimas consecuencias para que se aclare todo".