Seremi del Trabajo renunció al cargo para ir de candidato a la Convención Constituyente

En medio de un punto de prensa efectuado ayer en Rancagua, el ahora ex seremi señaló: "Hoy me acompaña el gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe, quien por estos días está de Intendente Subrogante, a quien recien le he comunicado que he decidido presentar mi renuncia al cargo de Seremi del Trabajo y Previsión Social, para estar disponible para ser candidato a la Convencion Constituyente. Quiero agradecer a la Intendenta Rebeca Cofré, por su trabajo y colaboración con nuestro trabajo en terreno, y Felipe Uribe por su apoyo constante, su compromiso con nuestra Seremia y su incansable labor en terreno".

Asimismo Federico Iglesias agradeció al Presidente Sebastián Piñera, al Ministerio del Trabajo y al Gobierno de Chile, por creer en sus capacidades y entregarle la confianza de asumir un desafío en la región que lo vio crecer, como también a todas y todos los seremis, directores de servicios, Gobernadores, Consejeros Regionales, a su equipo de trabajo, alcaldes, concejales, dirigentes, vecinos y a todos con quienes le tocó trabajar codo a codo en algún momento de los 19 meses y donde recorrió las 33 comunas para conocer en terreno las distintas realidades.

"Tuve la oportunidad de asumir a los 30 años una Secretaría Regional que era del área de mi pasión, el mundo del trabajo. Como ustedes bien saben hasta antes de asumir me dediqué a trabajar como abogado laborista y estando cursando un magíster en derecho del trabajo tuve la oportunidad de asumir este desafío. Haber sido Seremi me dio la posibilidad de conocer el mundo del trabajo en esta linda región y tuve la oportunidad de generar lazos con muchos trabajadores y sindicatos. Me gustaría destacar la buena labor que pudimos realizar con los trabajadores agrícolas y de la minería, quienes son el corazón que da vida a nuestra región".

Durante su intervención señaló que: "La experiencia de recorrer las 33 comunas de nuestra región me permitió conocer las problemáticas de los vecinos y vecinas en materia de previsión social y muy especialmente la realidad de nuestros adultos mayores y también del mundo rural. Estos 17 meses en el cargo, fueron una fuerte experiencia de crecimiento personal y profesional, ya que gran parte de ellos me tocó liderar la Seremía en momento de crisis, por un lado, el estallido social, donde tuvimos la oportunidad de realizar diversos diálogos ciudadanos para conocer la opinión de muchos vecinas y vecinos; y por otro lado, la crisis sanitaria, en donde nos esmeramos, junto a cada uno de los directores de los Servicios, en mantener la continuidad del funcionamiento y atención a la ciudadanía, y también abocados a proteger la vida y salud de los trabajadores en esta pandemia".

Agregó que este año en el proceso constituyente "nos jugamos los próximos 30 o 40 años del país y soy un convencido de que este proceso va a requerir fuerza joven, ideas nuevas y personas que estén preparadas y que tengan conocimiento del territorio. Es por estas razones que quiero a ponerme a disposición para competir por un cupo, ya que Chile tiene muchas cosas que nos unen a las que nos separan".

Finalmente, precisó "no me quiero despedir sin agradecer a mi equipo en la Seremi del Trabajo: a Carmen, María José, Diego e Iván quienes mostraron su compromiso con su labor y con los vecinos de la región, a cada uno de los servicios de nuestra cartera y sus funcionarios, y su constante compromiso".

También agradeció a la Dirección del Trabajo que pesar de la pandemia estuvo constantemente fiscalizando en toda la región el cumplimiento de la normativa laboral. A SENCE con quienes en un trabajo colaborativo con la Cámara Chilena de la Construcción CCHC Regional y la Universidad de O´Higgins, "logramos levantar el Observatorio Laboral Regional, instrumento que será de mucha utilidad para levantar políticas públicas en nuestra región".