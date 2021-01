Agustín fue el primer bebé del año 2021 en la región

Agustín Vásquez Muñoz es el nombre del primer bebé nacido en el Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins del año 2021. La operación por cesárea se realizó durante la madrugada del primer día del año en la Maternidad del establecimiento, bajo estrictas medidas de seguridad para evitar contagios asociados al COVID-19.

De acuerdo a lo señalado por la jefa de turno de la Unidad de Parto, matrona Patricia Hurtado "Es una paciente primigesta con embarazo de término. Ingresó a las 17:40 del 31 de diciembre y su trabajo de parto no avanzó, por lo que le médico decidió que fuera una cesárea. Agustín Vásquez Muñoz nació a las 4:08 del primero de enero del 2021, fue el primer bebé del año".

El bebé pesó 3.395 kilogramos y midió 51 centímetros. "Primero era parto normal, pero al último momento me dijeron que tenía que ser cesárea. Lo tuve pasada las cuatro de la mañana. Es mi primer hijo, y que sea el primero de la región es genial", indicó la madre de Agustín, Jeraldin Muñoz Castilla.



Apolo Ignacio pesó 3.48 kilos y midió 50 centímetros

Primer nacido en Hospital San Fernando



Siendo las 22.34 horas del 1 de enero de 2021, nació el primer bebé en Hospital San Fernando: se trata de Apolo Ignacio, quien pesó 3.48 kilos y midió 50 centímetros.

Sus padres son residentes de la comuna de Isla de Maipo en la Región Metropolitana. Romina Campos Aguilar, la joven madre, señaló que "Junto a mi pareja decidimos acompañar a su abuelito quien iba a pasar solito las fiestas de fin de año acá en San Fernando. Tomamos todas las medidas sanitarias correspondiente para viajar e igualmente decidimos armar el bolso de maternidad en caso dé (tenía fecha para el 6 de enero)".

Pasaron las fiestas y durante la tarde del 1 de enero comenzó con sus contracciones, debiendo trasladarse al centro asistencial hospitalario más cercano: "Fue todo muy rápido, llegamos al hospital y nació el bebé en la noche de ese día. Quiero agradecer a todos porque la atención ha sido excelente, han sido atentos desde el primer momento que llegué hasta ahora que seré pronto dada de alta junto a Apolo", agregó Romina.

Y si bien la pandemia aun no ha terminado, su pareja Camilo González la pudo acompañar al momento del parto lo que fue muy significativo para ella, "Pensé que no se podía, pero si pudo entrar con todas las medidas pertinentes y acompañarme. Me ha podido visitar en los horarios habilitados que son bien restrictivos, pero se entiende por el coronavirus y los cuidados que debemos tener; además he podido hacer videollamadas con mi familia, me he sentido bien acompañada".

Finalmente, la madre de Apolo Ignacio quiso nuevamente agradecer "Desde el turno de preparto de ese día con sus matronas y tens, como también la doctora y su equipo que me atendieron en el parto; además del cuidado recibido de mi bebé en la unidad de Neonatología y ahora acá en el servicio de Maternidad, en todos lados se han portado todos super bien. Muchas gracias".

Por su parte, la directora del Hospital San Fernando, María José De Witt Troncoso, felicitó a la joven madre y a su bebé, "Donde esperamos tengan una vida plena de aquí en más. Además, quiero en esta ocasión, agradecer y reconocer a todos los funcionarios(as) que trabajaron durante este fin de semana de año nuevo, por todo ese compromiso y vocación de servicio público. De verdad, muchas gracias".

Hospital de Rengo

En el Hospital de Rengo, el primer nacido se registró exactamente a las 05:.22 del viernes 1 de enero de 2021 y corresponde a Evita Cristina Iiomat Jean Mary, quien es hija de un matrimonio de nacionalidad haitiana. La hermosa bebé pesó 3.090 kilógramos y midió 49 centímetros. La pequeña y su madre se encuentran en perfectas condiciones de salud.