Alejandro Riquelme Calvo, Director Provincial de Educación Colchagua: "Padres y profesores, los otros héroes de la pandemia"

Para el profesor y director provincial de Colchagua, Alejandro Riquelme Calvo, la educación es un proceso continuo y los niños y jóvenes deben seguir aprendiendo a pesar de las condiciones sanitarias, señalando que "A diferencia de otros países, donde el año escolar lisa y llanamente se suspendió, en Chile optamos por continuar el proceso educativo desde casa".

El profesor sanfernandino destaca que "Como Ministerio de Educación hemos puesto a disposición de las familias recursos pedagógicos para evitar la interrupción de los aprendizajes en tiempos de Covid a través de sistemas de apoyo digitales como Aprendo en Linea y Aprendo TV.

El primero es un portal web de acceso realmente gratuito, ya que no consume datos de los celulares o módems ya sean prepago o contrato. El segundo es un canal de televisión de libre recepción que emite programas educativos del Ministerio en 16 segmentos semanales alineados al currículum escolar priorizado, de las asignaturas lenguaje, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales, geografía, para estudiantes desde los niveles NT1 a 6º básico. Sintonizarlo es muy sencillo ya que funciona como canal digital de libre recepción".

Finalmente, el director provincial reflexiona positivamente sobre "El nivel de involucramiento de los padres y apoderados en el proceso educativo fue sin duda el principal elemento para sacar adelante el desafío". Sentenciando "Sin el compromiso de los padres y de la familia en su conjunto los alumnos no podrían haber sorteado el año académico, no podrían haberse conectado a las clases vía zoom o haber impreso todo el material de guías, ejercicios, materia, etc. Los papás y profesores son los otros héroes de la pandemia".