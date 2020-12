Académico UOH asume importante rol en Investigación y Excelencia Científica en sociedad internacional

El Dr. Bernardo Krause fue elegido por el Capítulo Latinoamericano de la International Society for Developmental Origins of Health and Disease, para promover la integración y difusión de las actividades que realizan los grupos de investigadores a lo largo de América Latina dedicados a estudiar cómo el curso de la vida protege o promueve el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

El académico del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O´Higgins, Dr. Bernardo Krause, fue designado como Coordinador de Investigación y Excelencia Científica del Capítulo Latinoamericano de la International Society for Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD), por el período 2020 a 2023.

El cargo fue creado recientemente por el Capítulo Latinoamericano de la Sociedad, con el fin de promover la integración y difusión de las actividades que realizan los grupos de investigadores a lo largo de América Latina, dedicados a estudiar cómo el curso de la vida protege o promueve el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

En ese contexto, el Dr. Krause estará a cargo de proponer acciones y medidas que promuevan la calidad y visibilidad de la investigación científica realizada en Latinoamérica; comunicar por Redes Sociales u otros medios las oportunidades de financiamiento de proyectos por órganos públicos o privados, particularmente las que fomenten la colaboración, entre los miembros del Capítulo Latinoamericano de la DOHaD; presentar acciones y medidas que generen oportunidades de capacitación para estudiantes e investigadores científicos; y comunicar y difundir congresos, seminarios y opciones de becas o pasantías.

Para el Dr. Krause, que se había desempeñado como Secretario del Capítulo Latinoamericano de la DOHaD entre los años 2016 y 2020, su ratificación como nuevo Coordinador de Investigación y Excelencia Científica, dada a conocer el 14 de diciembre, "Representa un reconocimiento a la labor que desarrollamos con el Comité Ejecutivo anterior, y las ganas de proyectar nuestro trabajo a más largo plazo".

La International Society for Developmental Origins of Health and Disease se creó para promover la investigación del feto y los orígenes del desarrollo de las enfermedades e involucra a científicos de diversas procedencias. Es una sociedad en crecimiento que cuenta con más de 1000 investigadores de más de 60 países en todo el mundo.