Mil mujeres feriantes fueron capacitadas digitalmente en asociatividad con enfoque de género y empoderamiento

La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer PRODEMU, perteneciente a la red de fundaciones de la Presidencia de la República, en asociación con la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF), realizó talleres de empoderamiento y desarrollo personal con enfoque de género a mil mujeres feriantes en todo el país, a través de sesiones educativas digitales que buscan generar un espacio de sensibilización, reflexión y diálogo entorno a sus derechos y capacidades.

Estas fueron tres sesiones digitales a través del celular y lo atractivo de esta iniciativa, es que PRODEMU entregó a cada una, un lector de tarjeta de crédito y débito para poder facilitar la comercialización en las distintas ferias, mejorar su formato de venta, tener mayor seguridad en esta pandemia, entre otros beneficios.

Para Paola Diez, directora Nacional de PRODEMU: "A través de este taller quisimos apoyar a las mujeres feriantes que, pese a las restricciones sanitarias, nunca dejaron de trabajar para abastecer a los hogares chilenos durante la pandemia, gracias a ellas y a las mujeres rurales, el país no sufrió desabastecimiento ni alzas de precios, su aporte es importantísimo para nuestra economía. Por ello, este taller busca entregarles nuevos instrumentos para su desarrollo personal con formación con enfoque de género, además de herramientas para aumentar su comercialización".

Las mujeres feriantes han sido la otra primera línea de la pandemia. Pese a las restricciones sanitarias por el Covid 19, ellas no han dejado de trabajar, desempeñando un papel relevante en la cadena de abastecimiento de frutas y verduras de los hogares chilenos, y también siendo la principal vía de comercialización para la agricultura campesina y pequeños agricultores.

Con este tipo de iniciativas que realiza PRODEMU: "Se busca entregarles más autonomía a las mujeres de Chile, en este caso fueron mil mujeres pertenecientes a la ASOF que pudieron capacitarse, empoderarse, aprender a trabajar asociativamente para tener un autonomía integral, que es lo que busca PRODEMU", señala Cecilia Morel, Primera Dama y Presidenta de la fundación.

EN O´HIGGINS PARTICIPARON 137 MUJERES

En la Región de O'Higgins según informó la directora Regional de PRODEMU, Nessy Moratelli Solar, fueron 137 las mujeres que participaron de los talleres. 80 de la provincia de Cachapoal, 38 de Colchagua y 19 de Cardenal Caro. Entre ellas está la vicepresidenta de las Ferias Libres de O'Higgins, Mercedes Rojas de la comuna de Nancagua, quien con su puesto de bisutería y juguetes lleva más de 12 años trabajando en ferias libres de Colchagua.

"Fue una muy bonita experiencia, en el taller éramos muchas colegas de feria que teníamos la misma mirada, pero no nos habíamos comunicado y gracias a PRODEMU empezamos a conocer que teníamos las mismas necesidades y casi nunca tenemos el tiempo para acudir a talleres, porque como feriantes estamos siempre trabajando. Nos hacía falta aprender a valorizarnos como mujeres y saber cuáles son nuestras virtudes, defectos y beneficios", la que también es la presidenta de las ferias libres de la Provincia de Colchagua, Mercedes Rojas.

En esta línea, la presidenta de las ferias libres de Nancagua sostuvo que "Le diría a otras mujeres que realicen estos talleres, sobre todo al gremio de feriantes, porque generalmente nos dejamos de lado por otras labores, se nos olvida que somos mujeres, que somos seres independientes y que tenemos que cuidarnos, por eso gestioné la posibilidad que otras colegas pudieran acceder a los talleres y les hizo muy bien".

En tanto, Ángela Valderrama de Machalí trabaja hace 3 años en ferias libres de la comuna ofreciendo huevos, miel de abeja y frutas: "Los talleres los encontré muy buenos, porque nos enseñaron a empoderarnos, a valorarnos y a valorar el trabajo que hacemos; pero además en la parte del negocio, nos enseñaron a ver cuáles son nuestras falencias para una mejor venta, cómo potenciar el negocio, a darnos cuenta qué tenemos a nuestro favor y en contra en cuanto a nuestros emprendimientos. Todas aprendimos mucho, fue muy constructivo".

Valderrama agregó que el lector de tarjeta de crédito y débito "Nos va a servir mucho, porque hemos perdido ventas por no tener un pago fácil, porque en este tiempo no mucha gente anda con dinero en efectivo, pero si con tarjeta y por no contar con esta maquinita perdíamos ventas, esto nos va a ayudar mucho a subir ventas, es muy práctica y fácil de usar".