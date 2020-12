130 cupos para postular al programa mujeres jefas de hogar Rengo 2021

Requisitos para postular:

* Ser mujer jefa de hogar o jefa de núcleo.

* Mujer mayor de 18 años que deseen ingresar al mundo laboral.

* Tener responsabilidades familiares a su cargo (hijos, hijas, nietos, nietas, padres, etc.).

* Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o independiente, cesante, buscando trabajo por primera vez (dependiente o independiente).

* Que se encuentre dentro del 60% más vulnerable (Registro Social de Hogares).

* No haber sido usuaria del PMTJH en los últimos 3 años.

* Vivir en la comuna donde se implemente en el programa.

* Mujer que sea derivada del Programa 4 a 7 y dispositivos de Violencia Contra la Mujer (Centro de la Mujer, Casa de Acogida, etc.) y/o que pertenezca al Subsistema de Seguridad y Oportunidades (SSOO).

Documentos a presentar para la postulación:

1. Fotocopia de carnet por ambos lados

2. Certificado Registro Social de Hogares.

Horarios de Inscripción: Lunes a Viernes - 09.00 a 13.00 horas.

Ubicación: Hall Teatro Municipal de Rengo

Facebook: Jefas de Hogar Rengo

Instagram: jefas_hogar_rengo