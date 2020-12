Carta al Viejito Pascuero

En octubre y noviembre de 2019, un gran número de compatriotas se manifestaron pidiendo principalmente mejoras en pensiones, salud y educación. Frente a esas y otras demandas sociales, partidos políticos de derecha e izquierda, de gobierno y oposición, llegaron a un acuerdo: hacer un plebiscito sobre una Nueva Constitución para Chile, lo que fue ratificado en el plebiscito el 25 de octubre recién pasado, con lo que se dio el puntapié inicial para que empezaran a asomar los nombres de futuros candidatos a la Convención Constituyente.

Hoy, a pocos días de la Navidad, los candidatos a la Constituyente se han contagiado del espíritu navideño, comenzado ofrecer mejoras en pensiones, salud, educación y se suma el acceso a viviendas dignas entre otras. ¿Son estas ofertas honestas o es mero populismo?

Sin duda habrá consenso en que es urgente avanzar en satisfacer de mejor forma las demandas sociales, salvo algún "Grinch" enemigo del espíritu navideño. El problema entonces es determinar si realmente estos problemas se solucionan con una Nueva Constitución. En primer término, hay que decir que la actual Constitución no prohíbe que mejoren las condiciones sociales, al contrario, dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que el Estado está al servicio de la persona humana, reconoce el derecho a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, entre otros derechos establecidos en el artículo diecinueve.

Por otro lado, si realmente somos honestos, debemos admitir que en todos estos ámbitos hemos avanzado en los últimos años, lo que no es suficiente, porque el mejoramiento de las condiciones sociales y las expectativas de la sociedad siempre irán en aumento.

La pregunta que cabe hacerse entonces es ¿Por qué las mejoras no han sido suficientes? Lo cierto, es que nos enfrentamos a dos desafíos que dificultan el avance: por una parte, los recursos son escasos o limitados; y por la otra, el mal uso de los recursos existentes. Para el primer desafío, que los recursos sean escasos frente a expectativas ilimitadas, sólo cabe continuar aumentando los recursos mejorando la productividad de manera sustentable (por ejemplo, mediante la educación y la tecnología), pero para el segundo obstáculo se requiere un cambio de mentalidad.

En efecto, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en una sociedad enferma por conseguir plata a cualquier costo, lo que se traduce en que muchas veces a los servidores públicos no les interesa ser reconocidos como personas correctas, intachables y que su aporte a la comunidad sea su forma de trascender en el tiempo, sino simplemente aprovechar "oportunidades" que su cargo les da, lo que evidentemente redunda no pocas veces en corrupción. En este sentido, de nada sirve destinar miles de millones de pesos a mejorar la educación pública o salud pública, si por ejemplo en una Municipalidad tales recursos no llegarán a destino.

En consecuencia, el desafío de Chile es doble: por un lado continuar en la senda del crecimiento utilizando métodos más eficientes y sustentables, y por otro, revertir una mentalidad enferma, poniendo nuevamente en el centro, el orgullo del trabajo bien hecho, el sentido de trascendencia que se logra con un actuar en beneficio del prójimo, y en definitiva, erradicar a los farsantes que se disfrazan de viejitos pascueros que pueden ofrecer soluciones mágicas, pero que no pueden ofrecer algo que Chile pide a gritos: Honestidad.