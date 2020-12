Cristina Marchant: "Quiero ser la primera alcaldesa de San Fernando"

La ex Core y dirigenta social, se medirá en las urnas de las primarias ciudadanas para la alcaldía de San Fernando, este domingo 20 de diciembre, con el fin de ser la candidata única del pacto Unidad Constituyente. La disputa electoral se llevará a cabo en los Liceos Neandro Schilling y Eduardo Charme de la ciudad, además de la Escuela Puente Negro.

"Quiero ser la primera alcaldesa de la comuna no solo por el hecho de ser mujer, sino por el contexto histórico-social que hemos vivido desde octubre del 2019. En medio de las marchas, me di cuenta que somos muchos y muchas las que queremos más de San Fernando y, ante eso imposible no comprender que necesitamos de un verdadero liderazgo para la comuna". Así explicó Cristina Marchant -única representante femenina que será parte de las primarias, en la comuna- cómo surgió su deseo de asumir este gran desafío.

Para la candidata, dar el paso a este nuevo desafío se basa en la convicción de los proyectos de cambio que tiene para San Fernando. "Cuando llegas al mundo político desde el mundo dirigencial conoces las demandas locales y territoriales. Fui dirigenta de vivienda, educación y discapacidad y esas experiencias fueron centrales a la hora de ejercer mi cargo de Consejera Regional, para el que fui electa. Desde allí logré crear la Comisión de Agricultura del Gobierno Regional y presidirla por cuatro años, poniendo especial énfasis en los programas de fortalecimiento para la pequeña Agricultura Familiar-Campesina, apoyando a pequeños viñateros, cebolleros, paperos, maiceros y hortaliceros y consiguiendo financiamiento para importantes obras de riego y mini tranques, pasos fundamentales para nuestra gente", señala Marchant.

El mundo del Fomento Productivo y Salud han sido otras de las materias que han sido parte de las banderas de lucha de la candidata a alcadesa. "La implementación de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital de San Fernando; además de proyectos de innovación medicinal como lo fue la operación de estimulación cerebral profunda para tratar síntomas y signos del Parkinson, también fueron temazos que impulsé como Core", recuerda Cristina Marchant.

Asumir el cargo alcaldicio no es una tarea fácil, menos en el contexto socio económico y sanitario en el que nos encontramos y Cristina Marchant lo tiene claro. Aún así, declara que eso no será impedimento para lograr una gestión que avance de forma sostenida al crecimiento que requiere la comuna. "Esta es la segunda comuna más grande de la región y quienes asumamos su liderazgo debemos hacerlo con la responsabilidad y compromiso que se requiere... ya llevamos años de precarización comunal que se ha visto reflejado en educación, salud, en las mejoras de la ciudad y una serie de ámbitos que hacen que San Fernando ya no resista más. Acá es urgente planificar de forma efectiva y asertiva las estrategias que definirán la comuna en los próximos años. Y es por eso que queremos un municipio cercano, activo y líder dentro de la región, basado en los ejes de transparencia, probidad y eficiencia al servicio de cada vecino y vecina".

Con un fuerte trabajo en terreno y en diversos ámbitos sociales, Cristina Marchant ya ha manifestado cuáles serán algunos de los focos centrales de su posible gestión, entre los que considera: mejoramientos en APR, sedes sociales, construcción de multicanchas, veredas, áreas verdes y plazas de juegos para diferentes lugares y sectores de la comuna, entre otros temas.

Más liderazgos progresistas, con miradas de justicial social y desarrollo

Este domingo, Cristina Marchant podría transformarse en la candidata única del conglomerado Unidad Constituyente. Al respecto, el Presidente del Partido Socialista de O'Higgins, Óscar Ávila, destacó que "Como socialistas e integrantes de la Unidad Constituyente estamos muy contentos de contar con un liderazgo femenino como el de Cristina Marchant; una mujer con fuerza y energía que se puede transformar en la primera mujer alcaldesa de San Fernando, la que además cuenta con un gran respaldo ciudadano. Sin duda, ella cuenta con todas las competencias para afrontar un proceso socio político que permita el desarrollo de la comuna, donde cada municipio deberá además lidiar con una nueva figura como es el de Gobernador Regional, con el que se deberá trabajar codo a codo para la mejora conjunta de los territorios".

Pablo Silva Amaya, candidato único de la Unidad Constituyente al cargo de Gobernador Regional también reconoció la figura de la ex Core. "Nuestra región deberá asumir grandes desafíos en el futuro cercano y ello requiere de fuertes liderazgos, con real conocimiento del territorio y con una mirada integral y colectiva para su desarrollo. No tengo duda que Cristina es la persona que merece estar en ese desafío, porque siempre ha destacado por su persistencia y perseverancia en lograr los objetivos que se propone, los que se han destacado por su sentido de justicia social y desarrollo. Por lo tanto, espero que el respaldo ciudadano que sabemos que tiene, se vea reflejado en las votaciones de este domingo 20", afirmó Silva Amaya.