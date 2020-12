Diputado Cosme Mellado y dirigentes de la educación se reúnen con ministro para denunciar irregularidades

Si bien, el titular de educación ya estaba al tanto de las graves irregularidades de la Corporación municipal de San Fernando, también fue muy receptivo de ir sumando a su agenda de trabajo nuevas denuncias, a lo cual se comprometió a contribuir para erradicar con las malas prácticas de parte de la Municipalidad, e ir revisando los cumplimientos e incumplimientos que se pactaron en el Convenio de Transición.

Por su parte, Magdalena Valenzuela, vocera de los asistentes de la educación de la comuna sanfernandina, precisó. "Los Recursos que llegan desde el Mineduc a la Corporación Municipal de San Fernando se hacen humo, no sabemos qué hacer, la escala de incumplimientos por parte del sostenedor municipal, tales como sueldos impagos y el no pago de cotizaciones, nos tiene límites", precisó.

No obstante, la dirigenta añadió que este año ha sido uno de los más duros, dado que desde marzo están sufriendo el pago incompleto de sus sueldos, recibiendo remuneraciones desfasadas. "Tenemos sueldos impagos desde el mes de noviembre, con incertidumbre y temor de que no se nos cancele este mes de diciembre, el alcalde señala que no tiene plata para pagar más allá de los sueldos, pero si tiene para financiar sobredotación de personal, a lo cual se suma la deuda millonaria con los funcionarios de la educación", añadió. "Desde el año 2016 no podemos hacer uso de la Caja de Compensación, se nos hace descuento de créditos sociales, se nos tiene deudas previsionales, es más, tenemos funcionarios que han jubilado sin hacer usos de sus derechos", exclamó con mucha rabia e impotencia enumerando un sin fin de denuncias más.

El parlamentario, Cosme Mellado, recordó que hace pocas semanas se reunió con el Contralor General de la República, a fin de patrocinar la denuncia de los funcionarios de educación y salud de la Corporación Municipal. "Jamás seremos pasivos cuando hay que denunciar, estamos frente a un desastre financiero y no permitiremos que esto siga ocurriendo", comentó el congresista, haciendo alusión que seguirá colaborando con los dirigentes cada vez que lo necesiten.

También, participó en la reunión, el profesor Rodrigo Valderrama.