Continúa programa de búsqueda activa de casos Covid-19 en Palmilla

La comuna de Palmilla está unida contra el Coronavirus y hoy más que nunca es importante no bajar los brazos y seguir tomando todas las medidas de prevención para no tener nuevos contagios. En ese sentido, el municipio, en la gestión de su alcaldesa Gloria Paredes Valdés, siempre ha velado por la salud de los vecinos y vecinas, realizando testeos enmarcado en la búsqueda activa de casos Covid-19 para la población asintomática de la comuna.

Esta nueva iniciativa para prevenir el contagio con Covid-19 en la comuna de Palmilla, comenzó a implementarse por parte de la alcaldesa Gloria Paredes Valdés a través del Departamento de Salud Municipal, como una forma de poder contrarrestar el aumento de casos y su pronta detección.

De este modo, con el fin de evitar la propagación del virus, este sábado 12 de diciembre, se reanudarán los operativos con un testeo masivo de PCR en la plaza de San José del Carmen, a contar de las 10 de la mañana, para lo que los vecinos solo deben presentar su cédula de identidad y cuyo examen es gratuito. Simultáneamente, en la misma jornada se efectuarán test de VIH para las personas interesadas, también gratuito.

La alcaldesa Gloria Paredes Valdés, hizo un llamado a la comunidad a "Resguardarse y no relajarse en la prevención del virus, por lo que es importante continuar con las medidas preventivas más que nunca, pues no queremos retroceder. Es el instante de volver a tomar conciencia y no lamentar un rebrote", precisó.

Poder contener el virus es un trabajo de todos, por lo que se hace un llamado a la comunidad a que, continúen tomando todas las medidas de resguardo necesarias para prevenir contagios.

EN PLENO FUNCIONAMIENTO ATRACTIVA FERIA NAVIDEÑA EN PALMILLA

La alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes Valdés, propició por cuarto año consecutivo el funcionamiento de la Feria Navideña Emprendedores Palmilla 2020 en la plaza de Palmilla Centro, con un gran espacio para la atención de público y con todas las medidas sanitarias.

La jefa comunal manifestó que "Las vecinas y vecinos de Palmilla y de comunas vecinas, ya pueden adquirir sus regalos en la gran Feria de Navidad Palmilla 2020, que se extenderá hasta el próximo 23 de diciembre en la plaza de Palmilla Centro" precisó.

Por su parte, los expositores valoraron el apoyo brindado una vez más por la alcaldesa Gloria Paredes Valdés para el funcionamiento de esta feria y donde esperan que los vecinos los visiten y adquieran sus productos a precios accesibles.

En esta feria navideña, los visitantes encontrarán una gran variedad de juguetes y diversos productos en sus 30 locales para la atención de los palmillanos y visitantes en general. Artesanía, ropa, juguetes y diversas manualidades son algunos de los productos que se pueden encontrar en esta feria, que abre sus puestas todos los días a las 17 horas, y hasta las 22 horas.