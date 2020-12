Hospital de Marchigüe conmemora el Día Mundial de la Discapacidad y la inclusión

Más de mil millones de personas (15%) en el mundo padecen de alguna discapacidad. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Centro Comunitario de Rehabilitación del Hospital de Marchigüe (CCR), instó a la comunidad a entender y comprender a las personas que viven esta realidad.

Todos los años el Hospital de Marchigüe realiza una actividad con la comunidad denominada "Ponte en mi lugar", que este año no se pudo llevar a cabo por motivos de pandemia. No obstante, el equipo de salud quiso conmemorar de igual forma este día junto con los funcionarios del Hospital de Marchigüe, con el fin de situarlos en diferentes situaciones y así concientizar sobre los obstáculos que deben superar, día a día, las personas con discapacidad.

Matías Valenzuela, terapeuta ocupacional del CCR, manifestó que "Por motivos epidemiológicos no pudimos desarrollar la actividad, pero quisimos efectuar una instancia con los propios funcionarios, para familiarizarlos, que sientan la sensación de tener una discapacidad transitoria o permanente. Muchas veces la barrera no está en la propia discapacidad. A veces es el entorno el que entrega alguna dificultad a la persona o las mismas personas que la poseen", apuntó.

Los profesionales del equipo del CCR, compuesto por un kinesiólogo y un terapeuta ocupacional, hicieron un llamado a la población a respetar los derechos de las personas que poseen esta condición. "En la actualidad es imposible separar los conceptos de inclusión y discapacidad y debemos avanzar en esta materia. Las personas son sujetos de derechos y muchas veces nos olvidamos de eso. Tienen que existir las condiciones adecuadas para que nuestros usuarios puedan tener una mejor condición de vida y puedan realizar actividades cotidianas. No hay mejor sensibilización que la educación y debemos hacerlo con los más pequeños. Cuando les enseñamos a un niño que todos tenemos habilidades distintas, ese ya es un paso", estableció.

Finalmente, y con respecto a las atenciones presenciales del CCR el profesional destacó que "Seguimos atendiendo a nuestros pacientes con un protocolo de atención frente a cada caso en particular. Continuamos con las visitas domiciliarias, para aquellos pacientes que les cuesta llegar al hospital. Marchigüe posee una alta población de personas con esta condición, por tanto, esperamos contar con recursos propios, como un móvil adaptado, amplio, para personas con movilidad reducida y así permitir que se incluyan de forma activa en la comuna", culminó.