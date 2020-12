Funcionarios de servicio de medicina protestaron por despido de enfermera supervisora

Durante la mañana del lunes las funcionarias y funcionarios del Servicio de Medicina del Hospital San Juan de Dios de San Fernando participaron de una masiva movilización en la cual protestaron por la medida adoptada por el centro asistencial de despedir a la enfermera supervisora Angélica Hueitra Navarro, quien llevaba más de 13 años en el cargo. La funcionaria fue removida de su cargo, pero podrá seguir ejerciendo en otra área del establecimiento de salud.

El Servicio de Medicina entregó en horas de la mañana el siguiente comunicado de prensa en el cual manifiestan estar completamente en desacuerdo con esta medida:

Junto con saludar y como equipo de recurso humano del servicio de Medicina de este establecimiento y con respecto a comunicación entregada a nuestra Enfermera Supervisora el día miércoles 18 de noviembre del presente año en reunión efectuada en dependencias de la Dirección del establecimiento en donde con la presencia en ese momento de Osvaldo Silva Flores, Director (S), D. Lindsay Macuada Garreton, Sub Directora de Gestión y Desarrollo de las Personas, Ruth Villarroel Arias Sub Directora de Enfermería, Dra. Camila Letelier Cosmelli, Sub Directora Médico y Dr. Héctor Toledo Sepúlveda, Médico Jefe Servicio de Medicina y la presencia de la Srta. Angélica Hueitra Navarro, Enfermera Supervisora del Servicio de Medicina, se le informó de manera verbal que a contar del 1 de enero del 2021 dejará de cumplir funciones como Enfermera Supervisora del Servicio, oportunidad en que el Médico Jefe del Servicio le señalo "que ya no tenía su confianza para ejercer el cargo". Es importante señalar al respecto que en Agosto de este año el Dr. Toledo fue removido del puesto de la Sub Dirección Médica por motivos de malos tratos hacia el personal, siendo para este equipo sorpresivo que sea el justamente quien en esta ocasión aduce falta de confianza y realiza diferentes cuestionamientos a la gestión de la enfermera supervisora, argumentos que este equipo humano de trabajo cuestiona e invalida, ya que somos nosotros los que conocemos la gestión día a día y la importancia de la presencia de la Enfermera Supervisora, Srta. Angélica Hueitra Navarro para nuestro servicio.

Al respecto queremos transmitir a toda nuestros usuarios y usuarias y a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que estamos completamente en desacuerdo con esta medida.

Quisiéramos dar a conocer que el servicio de medicina durante la pandemia ha estado 100% operativo siendo un gran aporte a la institución, complejizando sus camas y adoptando todas las medidas que la Dirección ha decidido para el Servicio, decisiones muchas veces que no han sido analizadas en conjunto con el equipo de trabajo sino impuestas como una conducta habitual ya de esta dirección. Sin embargo, para velar por el buen funcionamiento y el bienestar de nuestros usuarios se ha acatado cada una de las medidas. Todo lo anterior bajo el liderazgo de nuestra Enfermera Supervisora, quien siempre ha estado preocupada de educarnos y capacitarnos para poder dar lo mejor de nosotros a nuestros pacientes. En esta oportunidad se le ha acusado injustamente de faltas graves de administración y se han emitido informes que falsamente pretenden enlodar su gestión.

A través de esta acción queremos que la Directora de este establecimiento intervenga nuestro Servicio en términos de recurso humano con profesionales externos y capacitados de manera de poder transparentar el real problema de liderazgo de la jefatura médica y de esta manera se puedan tomar decisiones fundadas y que respondan a lo que acontece realmente en nuestro servicio.

Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a nuestros usuarios y usuarias, de que mantendremos el compromiso de no abandonar nuestra misión como funcionarios públicos sobre todo en el actual escenario y difícil momento en que nos encontramos pero a la vez nos mantendremos luchando y no descartamos futuras acciones si esta decisión de sacar a la Enfermera Supervisora no se revierte, de manera tal que nuestras autoridades entiendan y tengan la capacidad de tomar decisiones justas y argumentadas basadas en la verdad; considerando la opinión y el sentir de un equipo de trabajo humano y del contexto que vivimos como equipos de salud en esta pandemia.

Atentamente

Servicio de Medicina.

Por su parte la Dirección del Hospital San Fernando entregó la mañana del mismo lunes la siguiente declaración pública:

Ante la movilización convocada por funcionarios del Servicio de Medicina por cambio de jefatura, la Dirección del Hospital San Juan de Dios de San Fernando informa que efectivamente la enfermera Angélica Hueitra Navarro asumirá otras funciones a partir del 1 de enero de 2021.

Destacar que esta es una decisión adoptada bajo las normas administrativas establecidas y que tiene como único fin, continuar entregando la mejor atención a todos nuestros pacientes.

Mencionamos también que la profesional, que cuenta con una vasta trayectoria en el establecimiento y que se destaca por su compromiso con los funcionarios y pacientes, seguirá trabajando para nuestro hospital.

Finalmente explicar que tanto el Servicio de Medicina como las demás unidades del centro asistencial del Hospital San Juan de Dios de San Fernando se encuentran funcionando con normalidad.