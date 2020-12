Diputado Castro criticó medidas del Plan Paso a Paso de Navidad y Año Nuevo

El Parlamentario afirmó que "Lo que necesitamos es el cierre de fronteras, que el control de playas y piscinas sea de verdad, que no haya viajes de adultos mayores al sur de Chile; que el control del comercio de la vía pública sea efectivo, con fuerzas de orden que no se ven en ninguna parte".

Luego que el Gobierno diera a conocer las medidas del Plan Paso a Paso para las fiestas de fin de año, el médico integrante de la Comisión de Salud y parlamentario por O´Higgins, Dr. Juan Luis Castro, salió al paso y criticó lo que considera falta de medidas reales para controlar la segunda ola.

"Lo que le pedimos al Presidente, en el Plan Paso a Paso de Navidad y Año Nuevo, no es que haya un pequeño toque de queda, no es que haya menos aforo en las casas, no es un cordón sanitario que ya todos sabemos que de poco sirve", dijo Castro.

El parlamentario afirmó que "Lo que necesitamos es el cierre de fronteras, que el control de playas y piscinas sea de verdad, que no haya viajes de adultos mayores al sur de Chile; que el control del comercio en la vía pública sea efectivo, con fuerzas de orden que no se ven en ninguna parte".

El médico y parlamentario urgió la toma de esas medidas para que "Sean realidad de aquí a mitad de enero, porque de lo contrario, estamos pavimentando el camino a que tengamos un gran rebote y nos estemos lamentando después".

Esta es la hora ¡¿Si no cuándo?! Exclamó el Legislador por O´Higgins.

"Le exigimos al Presidente claridad, y no decir que hace cosas que no hace, porque en la práctica ya nadie está confiando en estos mensajes vacíos de contenido", dijo para concluir el diputado Juan Luis Castro.