CIBERDAY EXPOMIMBRE: proyecto online que busca difundir trabajo de artesanos

Porque no hay tiempo que perder, sobre todo cuando se tiene que reactivar la economía en tiempos de pandemia y fortalecer la identidad de comunas con sello propio como Chimbarongo. Es que Loredana Guajardo, periodista y jefa de prensa del diputado Cosme Mellado, quien por años ha trabajado en materia de defensa de la identidad local con las artesanas y artesanos diseñadores del mimbre de Chimbarongo, ha impulsado un potente proyecto on-line para convertir la pandemia en una oportunidad concreta de venta y difusión del trabajo de las artesanas y artesanos chimbaronguinos en todas las ciudades del país.

Se trata de "Ciberday EXPOMIMBRE 2021". Evento que busca llegar hasta el último rincón del territorio nacional con un concepto de venta on-line, habilitando un portal de difusión por tres días (12, 13 y 14 de marzo de 2021) para que los artistas puedan mostrar y vender una amplia gama de productos artesanales con ofertas realmente imperdibles.

Suspensión de la Expomimbre 2021 por el Covid

Periodista Loredana Guajardo, comenta que el proyecto surge por el gran compromiso de la tierra que la vio nacer, donde además estuvo trabajando fuertemente durante su paso por la Municipalidad. "Me declaro una defensora de nuestras artesanas y artesanos, de la identidad y de mi tierra, por lo mismo pensé en una estrategia concreta para apoyar uno de los sectores más golpeados por el covid en Chimbarongo, el "trabajo artesanal", añadió. "Cuando me enteré de la suspensión oficial del evento, comprendí que no hay tiempo que perder en un año difícil, donde nuestros artesanos han sufrido una baja sustancial en sus ventas. Pero estoy convencida que aún así, con pocos recursos pero mucha fuerza, compromiso y pasión por lo que uno hace, se puede lograr mucho; y bajo esa premisa surgió esta idea, la cual fue inmediatamente compartida y apoyada por el equipo en que trabajo, encabezado por el diputado Cosme Mellado, creador del evento y marca EXPOMIMBRE en los años en que fue alcalde de Chimbarongo, además de contar con el apoyo de Patricio Guerra, Cristián Retamal y Javier Álvarez".

"Es una apuesta, sin duda, una tremenda oportunidad de contribuir con los artistas tejedores de la identidad comunal, los costos de la pandemia no la pueden pagar nuestros artesanos(as), y pondremos todas nuestras energías en apoyar a los artistas del mimbre y juntos torcerle la mano a esta compleja situación económica y social. Sin duda será importante contar con una amplia difusión en las redes sociales, la cobertura y colaboración de los distintos medios de comunicación, y el férreo compromiso de todos los defensores de nuestra identidad local".

Para finalizar Loredana Guajardo puntualizó. "Estamos en pleno proceso creativo con el equipo, retroalimentándonos de ideas y concretando acciones, estamos seguros que será una linda apuesta y una oportunidad real de venta y promoción de nuestra identidad local, donde las personas podrán comprar directamente al artesano y artesana durante los tres días", precisó periodista chimbaronguina.