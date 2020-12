Independiente Pablo Silva Pérez candidato a alcalde por la capital de Colchagua: "Entre todos podemos cambiar la historia de San Fernando"

Con la recolección de firmas y así poder inscribirse como candidato independiente a alcalde de la comuna de San Fernando, el ex concejal y ex militante de Renovación Nacional, Pablo Silva Pérez, inició su camino para poder llegar a la Municipalidad. En entrevista con diario Sexta Región, dijo que "Para cambiar la historia de San Fernando y que la capital provincial vuelva a ser una comuna pujante con mucho desarrollo y progreso, es tarea de todos nosotros. Uno de los principales ejes de su campaña y que precisamente está en su programa como candidato a jefe comunal tiene relación con diversificar la matriz económica que tiene San Fernando, especialmente en el aspecto turístico.

"Para poder levantar San Fernando, lo primero que tenemos que hacer es digitalizar toda información que existe en la municipalidad para dar rapidez a todos los trámites que se hacen en ella agilizando de esta manera los procesos para así poder bajar los tiempos de espera, haciendo lo mismo con la atención primaria de salud".

Agregó que "Queremos diversificar la matriz económica que tiene San Fernando, como por ejemplo somos la comuna que tiene más recursos para trabajar con el turismo y activar este nicho, emprendiendo hacia la cordillera. Profesionalizando este trabajo, podríamos transformar a nuestra ciudad como la comuna principal de turismo en la región".



¿Cómo nace esta idea de ir nuevamente por el sillón municipal?

"Luego de un tiempo de reflexión tras salir de R.N. y el apoyo de personas profesionales y amigos, creando apoyo de todas las áreas de la comuna, determinamos no quedarnos como espectadores con las situaciones anómalas que están sucediendo en San Fernando desde su administración municipal, es por eso que tenemos la convicción de poder ayudar a mejorar la ciudad".

¿Cuándo fue concejal al parecer no se pudo hacer mucho respecto de las situaciones anómalas?

"Si, y es por eso que renuncié al partido político ya que me sentía como en una isla, cuando seguí acciones legales por perdida de recursos no hubo apoyo político para seguir con esta instancia".

¿Cómo le ha ido con las firmas para ser candidato a alcalde?

"Si estamos en eso precisamente. Para la candidatura se necesitan 200 firmas de patrocinio, es muy poco pero así está la ley electoral, y los candidatos a concejal tienen también que acceder por este mismo camino, algo que me parece hay que mejorar".

¿Es débil la Ley Electoral en este aspecto?

"Si un poco, ya que la Ley electoral permite con solo 200 firmas ser candidato a alcalde, donde a lo mejor es necesario una ley con más fuerza para medir quien pueda llegar a este puesto tan importante para la ciudad".

¿Donde se están recolectando las firmas para su candidatura?

"En avenida Manuel Rodríguez con calle Chillán obtuvimos los permisos para la recolección de firmas y poder legalizarlas en la notaría que está en el sector sin costo y sin afiliación a ningún partido político".

En la última elección municipal, con 5 candidatos, usted obtuvo 8.217 votos, casi un empate técnico con Luis Berwart, perdiendo solo por 176 preferencias. ¿Cree que este es su piso de votos para esta elección?

"Estamos viviendo una crisis política en el país, con un descrédito de la clase política en general, sería lo ideal mantener esa votación, estamos apelando que es necesario un cambio en San Fernando, invitando a la gente a votar en abril del próximo año, ya que los necesitamos a todos para provocar este cambio en la ciudad, aunque no puedo decir que mantendremos esa votación".

Usted sacó 8.217 votos en esa elección, pero era el único candidato de la derecha. "Hoy como Independiente podrá mantener esa adhesión?

"Hemos hecho cálculos, algunos optimistas como también pesimistas, nosotros estamos realizando un trabajo para convencer al electorado, tanto en Chile Vamos como independientes que somos una buena alternativa, ya que nuestro norte es la comuna, sin otra aspiración y sin partidos políticos".

La actual administración ha sido muy cuestionada, donde al parecer nadie ha podido hacer algo para transparentar todo. ¿Qué me dice al respecto?

"Cuando hice acciones en contra de la Corporación Municipal nunca sentí de parte de un parlamentario algún tipo de apoyo para poder seguir adelante en esta causa y el año 2018 cuando la PDI entregó los antecedentes a la Fiscalía, hasta la fecha no ha habido ningún informe al respecto, creo que hay un manto de protección política tal vez hacia esta administración municipal".

En época de elecciones todos prometen mejor educación, mejor salud, etc, pero quien gane tendrá que llevar una mochila muy grande con la deuda de arrastre que existe en la Corporación de Educación.

"Hoy con la desmunicipalización de la educación, el Estado cancelará toda la deuda, pero el Municipio tendrá que cancelar, en cuotas a lo mejor, a través del fondo común municipal, además los trabajadores que no se lleve educación quedarán a cargo del municipio y no los podrá desvincular si no ha pagado todas su deudas que tiene con ellos, y la mochila seguirá agrandándose"

¿En su programa o proyecto comunal, tiene considerado sacar la Feria Libre de avenida Manso de Velasco?

"De todas maneras, pero con alternativas para que funcione bien. Debemos avanzar a un lugar que tenga las condiciones para que funcione, hay que socializar con los feriantes y ver lo mejor para todos y sino arrendar un terreno por parte del municipio con todas las condiciones, aunque muchos no quieren algo permanente, solo por día, pero hay que buscar una solución".

¿Que tiene pensado hacer con el comercio ilegal del centro de la ciudad que aumentó con la pandemia?

"Hay que regularizar esto, no podemos tener desordenado el centro de la ciudad, ya que es la imagen que proyectamos, sin coartar su necesidad de trabajar, pero si regularizarla, pagando permisos y patentes y no que algunos tengan varios puestos en el mismo lugar, el comercio ambulante tiene un rol social y si progresaron tienen que arrendar un local y seguir allí su trabajo".

Finalmente el candidato Independiente Pablo Silva Pérez invitó a la comunidad a apoyarlo, ya que San Fernando, argumentó "Necesita un cambio, primero reuniendo las firmas para mi candidatura y luego en abril, trabajar juntos para sacar adelante a la comuna".