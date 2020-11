Elecciones Primarias de candidatos a Gobernadores Regionales y Alcaldes

Las primarias de este domingo marcarán el inicio de las elecciones de abril de 2021 cuando se elija a los Gobernadores Regionales y Alcaldes.

En el proceso de este domingo podrán votar los independientes y aquellas personas que están inscritas en los partidos políticos que tengan domicilio electoral en las comunas o regiones en las que el conglomerado donde participe su partido presente candidatos.

Los afiliados solo podrán votar en la elección del pacto del que su partido forme parte. Por lo tanto recibirán las cédulas electorales con los candidatos que formen parte solo de su pacto. En cambio, los independientes recibirán las papeletas con todos los candidatos pudiendo elegir a cualquiera de ellos.

En la región de O´Higgins solo la Unidad Constituyente llevará candidatos para las elecciones primarias de este domingo de Gobernadores Regionales. Se trata del representante del Partido Socialista, Pablo Silva Amaya, ex Intendente y ex Seremi de Obras Públicas de la región y el ex presidente del Consejo regional, CORE, el profesor Fernando Verdugo del Partido Radical.

En el voto aparece también el nombre Juan Carlos Latorre de la Democracia Cristiana, quien hace unos días decidió bajar su candidatura por el delicado estado de salud que enfrentaba debido al Covid-19, que lo mantuvo por varios días internado en una clínica de Santiago.

Respecto de los candidatos a alcaldes, sólo cuatro comunas de la región de O´Higgins vivirán este proceso pasado mañana domingo, teniendo como protagonistas a representantes del Pacto Chile Vamos.

En Coltauco participarán de las elecciones primarias los candidatos, Marcial Abarca de la Unión Demócrata Independiente y Félix Sánchez de Renovación Nacional. En Machalí, Macarena del Pilar Matas de R.N. y Héctor Labbé, UDI.

En la comuna de Navidad los candidatos son Nibaldo Maturana, EVÖPOLI y Gonzalo Ortega de la Unión Demócrata Independiente. Finalmente en Requínoa, también del Pacto Chile -Vamos se enfrentarán en las urnas Victoria Cavieres (UDI) y María Eliana Berríos de Renovación Nacional.