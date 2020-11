Diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS): "Hoy el Presidente no ha ido contra la Oposición, sino contra las familias chilenas al llevar al TC este segundo retiro"

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, lamentó la presentación por parte del gobierno de un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto de segundo retiro de fondos de pensiones, aprobado en la Cámara de Diputados, y que esta semana espera ser votado en el Senado.

Al respecto, la parlamentaria -autora del primer retiro del 10% y de uno de los proyectos refundidos en esta segunda reforma constitucional - señaló que "Lamentamos profundamente la decisión del Gobierno de llevar al Tribunal Constitucional este segundo retiro del 10%. Pues este segundo retiro, al igual que el primero, ha pasado por todos los exámenes de constitucionalidad que corresponden tanto en la Cámara como en el Senado y todo el procedimiento requerido para una reforma constitucional, incluso siendo aprobado en primer trámite por más del quórum requerido".

"Esta no es una pelea ni una pugna, entre los diputados y parlamentarios de la Oposición y el Gobierno. Esta no es una pugna entre los autores del proyecto y el Gobierno. Esto tiene que ver con la posibilidad de entregar recursos a los chilenos y chilenas. Esto considera la necesidad que hoy día tiene la familia chilena. Por eso es tan grave lo que ha hecho hoy día el Presidente de la República, porque no se ha ido contra la Oposición, se ha ido contra los chilenos y chilenas, contra las familias chilenas al presentar este requerimiento, buscando quizás darle en el gusto a parte de sus amigos de la SOFOFA o su 'electorado', en desmedro de la gran mayoría de chilenos y chilenas que hoy lo están pasando mal en medio de esta pandemia".

Por esta razón, Sepúlveda recalcó que el llamado "No es a entrar en el juego e ir a defender el proyecto al TC", sino que "Le pedimos al Presidente, con todo el respeto que le da su investidura, que retire el requerimiento del Tribunal Constitucional, pues aquí está en juego la familia chilena y, por cierto, está en juego también, la paz social de los chilenos y chilenas de este país. Por eso pedimos que el Presidente de la República retire lo antes posible este requerimiento y permita que la reforma constitucional siga su curso como corresponde en el Parlamento", concluyó.