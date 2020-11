Hospital de Marchigüe informa sobre su funcionamiento en Fase 3

A contar del mes de noviembre el Hospital de Marchigüe reanudó su funcionamiento en un 80%, luego que los funcionarios, que se encontraban trabajando vía remota, retomaran sus labores tras la pandemia.

"El Hospital de Marchigüe es un recinto pequeño, por tanto, debemos resguardar aún más las condiciones de salud para la comunidad. Estamos conjugando las atenciones telefónicas y presenciales, debido al tema del espacio físico disponible y el aforo correspondiente. Estamos también entregando visitas domiciliarias para los pacientes que lo requieran. A su vez, se mantienen ciertas atenciones remotas. Esperamos durante el verano poder readecuar los espacios físicos y lograr un funcionamiento del 100%", indicó Dra. Natacha Guzmán, directora (s) del Hospital de Marchigüe.

Debido a que esta es una comuna de tránsito, existen numerosos protocolos que se han mantenido en el recinto de salud para evitar los contagios. A juicio de la directora del establecimiento, el que ningún funcionario haya resultado caso positivo de Covid se debe a que "Se han adoptado diversas medidas para mantener el resguardo de los funcionarios y usuarios. Por ejemplo, la toma de temperatura, uso de mascarilla y escudo facial, en contacto con pacientes. Asimismo, el cambio de ropa a la entrada y salida del recinto. También, hemos mantenido la división de las urgencias y las carpas para sala de espera respiratoria y no respiratoria. Se hace el pre triage y una encuesta a los pacientes. Son medidas locales que han aportado significativamente".

Por último, la Dra. Guzmán instó a la comunidad a no bajar los brazos y a mantener las precauciones de autocuidado. A su vez, llamó a los usuarios a tener sus controles en regla, especialmente para aquellas personas que no se han atendido de forma presencial. "Es importante mencionar que los controles se están haciendo con normalidad, vía remota y presencial. Es importante que los pacientes tomen sus horas y no las dejen de lado. Debemos aprovechar esta meseta, para instar a la comunidad a retomar las horas y que pierdan el temor de venir al recinto. Tenemos todas las medidas de precaución. La idea es que la persona acuda y pueda solicitar sus horas, que no queden sus medicamentos o toma de exámenes, para poder evaluar a quienes no han estado en controles presenciales por mucho tiempo", culminó.