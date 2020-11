Salud O'Higgins y Seremi de la Mujer refuerzan llamado contra la violencia hacia las mujeres

En la oportunidad, la directora del Servicio de Salud destacó la importancia que esta actividad de difusión se estuviera realizando precisamente en un Cesfam, dado que "la atención primaria tiene un énfasis en la prevención y parte de eso es realizar las acciones que ayuden a prevenir la ocurrencia de violencia contra la mujer, para lo cual hay programas de salud mental, donde contamos con psicólogos, asistentes sociales y profesionales que están dispuestos a acogerlas y ayudarlas a evitar los hechos de violencia".

Asimismo, existe un convenio entre el Servicio de Salud O'Higgins y el Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg), para el funcionamiento de tres Centros de la Mujer, en las comunas de Pichilemu, San Vicente y Rengo, que atienden a mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencias de género en contexto de pareja o ex pareja, recibiendo apoyo psicológico, social y legal.

Por su parte, la Seremi de la Mujer resaltó que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia de Género, motivo por el cual se encuentran reforzando las actividades de información a la comunidad, a través del trabajo con organizaciones gubernamentales y sociales "Por eso es importante estar hoy en este Cesfam y con dirigentes sociales, porque este es un tema complejo pero que debemos aprender a hablarlo de frente ya que es un problema sociocultural que afecta a nuestras mujeres y más aún en estos tiempos de pandemia, debemos sensibilizar, conversar y entender esta problemática que tenemos. Los agresores no nacen agresores sino que se van formando, no puede ser que las mujeres sigan siendo agredidas sexualmente, físicamente y sicológicamente".

Finalmente, Paula Zawadzki, presidenta del Consejo del Desarrollo del Hospital de Rengo, destacó la importancia de estar permanentemente "Reforzando que las mujeres tenemos nuestros derechos, que hoy estamos empoderadas y que debemos apoyarnos unas a otras y no permitir que se nos pase a llevar, como ha sido durante tanto tiempo con este machismo tan arraigado en nuestra cultura y como dice la directora del Servicio de Salud, esto empieza por la salud primaria, por la prevención, así que contenta de que se refuerce la no violencia contra la mujer y volver a insistir en nuestras comunidades que se debe denunciar, sabemos que no es fácil pero se puede".