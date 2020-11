Diputado Javier Macaya: "Estamos haciendo justicia para que miles de niñas y niños reciban lo que les corresponde en pensión de alimentos"

La Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado por unanimidad el proyecto de ley que faculta al juez a autorizar el retiro de fondos provisionales de deudores de la pensión de alimentos.

Al respecto, el diputado de la UDI, Javier Macaya, explicó que la iniciativa nace luego del primer retiro del 10%, donde más de 500 mil causas se abrieron en tribunales para cobrar deudas y de las cuales cerca de la mitad no han sido pagadas.

"Lamentablemente", argumentó el parlamentario, "Se estima que cerca del 84% de los deudores no paga la pensión. La obligación de prestar alimentos no sólo se erige como un deber legal con repercusiones económicas, sino también constituye un deber moral que le asiste a todo padre o madre y sobre el cual no existen dobles interpretaciones".

"Por lo mismo, el proyecto aprobado busca que para retiros de fondos pasados y los que surjan a futuro, el juez de familia competente pueda autorizar al alimentario subrogarse en los derechos del alimentante moroso para realizar la solicitud de retiro de fondos previsionales hasta por la totalidad de la deuda", explicó Macaya.

Finalmente, el legislador gremialista hizo un llamado al Senado "A agilizar el tranco con esta iniciativa, justa y necesaria para miles de niñas y niños que hoy no reciben lo que les corresponde en materia de pensión de alimentos".