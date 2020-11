San Fernando y Pichidegua avanzan a etapa 3 de Preparación

Con este anuncio todas las comunas de la región de O'Higgins quedan en el Paso 3, con mayor movilidad y tránsito entre ellas, manteniendo las normas sanitarias establecidas.

Queda prohibido el funcionamiento de Clubes de Adultos mayores y Centros de Día de Adultos mayores, el funcionamiento de cines, teatros y lugares análogos con público y el funcionamiento de pub, discotecas y lugares análogos. También queda prohibido el funcionamiento de gimnasios abiertos al público, la realización de actividades deportivas en lugares cerrados y cualquier evento en horario de toque de queda.

Entre las autorizaciones en este paso los adultos mayores de 75 años pueden salir, pero no ir a lugares en cuarentena. También se debe respetar el toque de queda entre las 00.00 y 05.00 horas, salvo que tengas salvoconducto por emergencia médica o el fallecimiento de un familiar. Se puede ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo.

Se podrá participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo de 25 personas en espacios cerrados y 50 en espacios abiertos, menos en horario de toque de queda. También se puede hacer viajes interregionales solo a comunas que estén en paso 3, 4 y 5.

Cada vez que se salga se debe usar mascarillas, mantener la distancia física y recordar medidas como lavado de manos o uso de alcohol gel.