Carabineros recibió capacitación en prevención de incendios forestales

Sabido es que en nuestro país los incendios forestales tienen su origen casi en su totalidad en las personas, sus actividades y también, lamentablemente, en la falta de cuidado, irresponsabilidad, negligencia o intencionalidad.

Generalmente, carabineros es una de las primeras instituciones que actúan y colaboran en los lugares donde se producen este tipo de emergencias. Y también, una de las instituciones que participa en la búsqueda de los causantes, ya que hay que tener en cuenta que provocar un incendio es un crimen.

Por esta razón, la institución está capacitando a distintos funcionarios, con el objetivo de reforzar el mensaje preventivo, sobre todo en esta fecha en que se esperan altas temperaturas para la región.

El sargento primero Marco Gaete Cabezas del Departamento Forestal y Medio Ambiente, OS 5 de Santiago y encargado de la capacitación, señaló que el programa consiste en "Impartir materias atingentes a las quemas agrícolas, quemas urbanas e incendios forestales, con la finalidad de que hagan prevención para disminuir ocurrencia de estos ilícitos a nivel regional".

Además, solicitó la colaboración de la comunidad, "El llamado que hacemos como institución es a abstenerse de usar el fuego cuando se produzcan olas de calor. Abstenerse de cortar con galleteras el pasto. Y también hacemos una invitación extensiva a la ciudadanía, a que nos colabore. Este es un tema transversal, no solamente de Carabineros de Chile, si no que la ciudadanía tiene que estar activa en este tema y cómo nos puede ayudar: denunciando, al número #133, cuando sorprendan personas haciendo estos focos de incendio en lugares en que no corresponde.

Durante la capacitación, la Corporación Nacional Forestal también participó realizando un módulo, lo que refuerza por importancia del trabajo en conjunto de distintos entes privados y públicos para prevenir incendios, que tanto daño hacen a nuestro planeta y a la comunidad.