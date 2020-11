Rechazan proyecto de ley de traspaso de pesca al Ministerio de Agricultura

Entre los argumentos para la votación de los parlamentarios, podemos señalar al Diputado y presidente de la comisión, Luis Rocafull, quien indicó que “entre los reparos para este traspaso, se cuenta el que no se haga ningún cambio a la Ley de Pesca, el gobierno ha hecho silencio y no ha dado ningún paso para anular una ley llena de imperfecciones que no da garantía de nada, por lo tanto, él lo rechazaría de plano”.

Para el Presidente de CONDEPP, FENASPAR y SIPTRICER (Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero) Hernán Cortes Bernal, “esta derrota a un proyecto de ley impulsado por el ejecutivo, es una clara señal de que nunca más se podrá legislar de espalda a los pescadores artesanales”.

Para el diputado Jaime Tohá en este proyecto de traspaso “no se deja claro, es más, ni se menciona de quien o quienes son los recursos pesqueros. Se sigue favoreciendo a un grupo de la industria, excluyendo a los grandes actores de la pesca”.

Terminó su fundamento de voto haciendo un llamado al ministro Antonio Walker a retirar el proyecto de ley.

En tanto el diputado Gabriel Asencio fue enfático para fundamentar su voto por el rechazo al traspaso de la Subsecretaría de Pesca al Ministerio de Agricultura. “Este proyecto de ley nace de una ilegítima Ley de Pesca, de un regalo a las siete familias. No enfrenta los graves problemas laterales, como la pesca de arrastre y el fraccionamiento que favorece a la gran industria”.

El presidente de CONDEPP “felicitó a la Comisión de Pesca por sus claros argumentos, los que espera sean ratificados en la votación en Sala y sean tomados en cuenta en la tramitación de ley corta de pesca”.