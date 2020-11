El Teniente sumó el quinto operativo de toma de PCR en Coya

Codelco División El Teniente sumó el quinto operativo de toma de muestras PCR gratuita para los vecinos y vecinas de Coya. La iniciativa contempló 120 muestras a través del equipo Corona Móvil de FUSAT que ha recorrido la región testeando.

Carlos Vásquez, asesor de Desarrollo Comunitario de El Teniente planteó que "Este operativo se encuentra en el marco de la campaña Juntos Nos Cuidamos. Acercamos este operativo gratuito para la gente de Coya, localidad cercana a nuestras operaciones y en donde sabemos que hay un gran número de personas que necesitan ayuda en estos días difíciles. Es importante para ellos realizarse este tipo de examen", expresó.

La enfermera de Fusat, Dora Rodríguez, destacó la colaboración de Codelco en pos de la salud de diversas localidades de la región. "Es una manera de vigilar cómo se comporta la pandemia en estos sectores y detectar a tiempo si es que existieran algunos casos positivos asintomáticos que quizás no lo sepan ni tienen cómo saberlo. La División El Teniente ha sido un gran aliado que aporta en la trazabilidad, que es la única forma de detener la crisis sanitaria", subrayó.

Luis Díaz, presidente de la junta de vecinos de la población Errázuriz de Coya, valoró el apoyo tenientino. "Es muy importante que nuestros vecinos tengan acceso a este operativo. Es fundamental que todos en la comunidad se hagan este examen PCR y el aporte de Codelco es destacable porque demuestran su preocupación por la comunidad coyina", dijo.

Los habitantes de Coya accedieron al operativo sin costo gracias al convenio entre Codelco División El Teniente y el Hospital Clínico FUSAT.

UNA TREMENDA OPORTUNIDAD

Dafna Pérez, vecina de Termas de Cauquenes: "Me enteré del operativo por las redes sociales y como nunca me lo he hecho quise venir a aprovechar la oportunidad de tomármelo. Una nunca sabe si es asintomático y puede contagiar sin saberlo. Por eso agradezco la iniciativa de Codelco y FUSAT".

Graciela Del Río, vecina de la Población Bellavista de Coya: "Encuentro que es muy buena esta actividad porque no todos tienen acceso a la toma de PCR y es fenomenal que El Teniente ponga a disposición de sus vecinos este operativo necesario para enfrentar la pandemia".

Jeanette Berríos, vecina de Rancagua: "Escuché sobre el operativo en la radio "Alturas de Coya" y quise aprovechar la oportunidad. Me he preocupado mucho de cuidarme y es muy necesario. Encuentro destacable el aporte de Codelco y FUSAT y esta oportunidad hay que aprovecharla".

Viviana Ibarra, vecina de Termas de Cauquenes: "Caminé una hora y quince minutos para realizarme el examen y valió la pena porque uno no tiene los recursos para costearse un examen particular. Me siento protegida y valoro el aporte de El Teniente a la comunidad".