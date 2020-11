Investigador UOH presentó al Consejo Regional proyecto que busca rescatar patrimonio prehistórico regional

El Investigador Posdoctoral de la Universidad de O'Higgins, Dr. Erwin González, expuso esta semana en la Comisión de Cultura del Consejo Regional de O'Higgins (CORE), presidida por el consejero Mauricio Valderrama, el proyecto para la creación del primer Centro de Investigación de la Prehistoria de la Región de O'Higgins (CIPRO'H), que espera rescatar los enormes hallazgos arqueológicos y paleontológicos encontrados a la fecha en la zona de Tagua Tagua y a futuro generar un circuito patrimonial de este ámbito en la Región de O'Higgins.

Según explicó el investigador, la idea es instalar procesos de producción científica permanentes, con el propósito de obtener información geológica, paleoclimática, paleontológica y arqueológica a partir del patrimonio milenario de la región, con el objetivo de que este conocimiento patrimonial pueda perpetuarse en las futuras generaciones de chilenos y chilenas.

Simultáneamente, también se busca generar un polo de desarrollo económico-social mediante la formación de capital humano avanzado; principalmente, en base a la creación de redes de profesores y profesoras en el ámbito educativo y redes de operadores turísticos de intereses especiales.

El Dr. Erwin González puntualiza que la idea de este centro de investigación es "Estudiar la prehistoria de la región desde antes que llegaran los primeros europeos a Chile, buscando que este proyecto tenga primero un impacto científico, pero también educativo y turístico".

Agrega que el objetivo de solicitar recursos económicos para este centro de investigación es "Conseguir que exista una institucionalización de la ciencia en la Región de O'Higgins, porque sin investigación científica este patrimonio no será valorizado y no tendrá la visibilidad que debiera tener, además de las implicancias en temas de educación, turismo y la imagen regional sobre patrimonio a nivel mundial".

Luego de recibir los comentarios y felicitaciones de los consejeros, el investigador señaló estar "Muy contento, porque la verdad este proyecto habla por sí solo. Son tan importantes los hallazgos paleontológicos y arqueológicos, que evidentemente el Consejo Regional lo ha valorado, ha visto la potencia del proyecto, que además es intergeneracional, está pensado para las futuras generaciones".

El Rector de la Universidad de O'Higgins, Rafael Correa, agradeció a los consejeros por su interés en el proyecto y felicitó al Dr. Erwin González "Porque se trata de un proyecto que nos enorgullece como universidad y estamos muy contentos de que nuestro investigador pudo identificarlo e impulsarlo con gran fuerza".

La máxima autoridad de la casa de estudios explicó que este proyecto "Se inserta con profundidad en los tres quehaceres fundamentales de lo que es una universidad: investigación, educación y extensión. Y si hablamos de investigación, para nuestra casa de estudios la investigación debe tener tres ejes principales. La primera es pertinencia regional y creo que este proyecto lo tiene de sobra. Debe tener además alto nivel científico a nivel internacional y eso este proyecto lo ha conseguido. Y junto a ello nosotros queremos trabajar proyectos multidisciplinarios y esta iniciativa lo es por excelencia. En definitiva, este proyecto cumple al máximo lo que es la visión de nuestra Universidad".

Uno de los impulsores de la exposición del proyecto en la Comisión de Cultura del CORE es el consejero regional Edinson Toro, quien destacó la importancia de la iniciativa y lo relevante en el ámbito patrimonial para nuestra zona. "Se trata de un patrimonio enorme que no lo hemos profundizado en la región y creo que tiene una importancia mundial. Hoy, no sólo se pone en valor a Tagua Tagua, que es tan importante para la historia de la humanidad, donde en un kilómetro y medio hay 12 mil años de historia, algo que no se da en muchas partes del mundo; además reconocemos el patrimonio de nuestra región en sus distintas provincias", explica la autoridad.

Agrega que hay una profundidad muy grande en el proyecto, "Que pretende crear un centro de investigación muy relevante, que acá en la región no lo tenemos y que existen muy pocos en el país. Por eso estamos impulsando fuertemente esta iniciativa y esperamos que el Consejo Regional, una vez que la Intendenta lo acoja, el día de mañana lo estemos aprobando".

Cabe destacar que la Comisión de Cultura del Consejo Regional de O'Higgins decidió presentar el Proyecto a la Intendenta Rebeca Cofré para analizar su priorización al mediano plazo. La iniciativa contempla un presupuesto por cuatro años que suman $1.600 millones y que privilegiará la productividad científica, la formación de capital humano avanzado, la vinculación con el medio y la transferencia de conocimientos.-